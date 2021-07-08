«Такие пенальти не ставятся»: ошибся ли арбитр матча Англия — Дания

7 июля сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинальном поединке англичане в дополнительное время переиграли команду Дании со счетом 2:1. Решающий гол был оформлен с пенальти, который был назначен на 102-й минуте после падения в датской штрафной нападающего Рахима Стерлинга.

Эпизод вышел достаточно спорным. Датский защитник Йоаким Мехле в попытке остановить соперника задел его ногу, после чего главный арбитр Данни Маккели тут же указал на точку – Англия заработала важнейший момент в этой встрече. Еще пара минут ушла на то, чтобы судья провел небольшое совещание со своими ассистентами из VAR.

К 11-метровую отметке вышел нападающий Гарри Кейн, которому противостоял Каспер Шмейхель. Пенальти Кейн не забил, но вот на добивании оказался первым, и мяч все же залетел в сетку ворот.

Sterlings right knee gets clipped followed by a hip barge from the other side….how is that "not touched"? try staying on your feet while sprinting with a ball and that happens pic.twitter.com/6LsSVxkaJd — Kevin Doyle (@KevinDoyle1983) July 7, 2021

Речь в этом эпизоде идет не только о самом пенальти. В тот момент, когда Стерлинг еще только входил в штрафную по правому флангу, на поле оказались два мяча. Однако Маккели не остановил игру, хотя должен был. По правилам, он был обязан разыграть спорный мяч. О том, что правила нарушаются таким образом, судьям сигнализировал главный тренер датской команды Каспер Юлманд, однако его слова были проигнорированы.

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«Я [сигнализировал об этом] за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть. Я просто не вижу этого. Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко парней. Горько вылетать вот так», – заявил Юлманд после встречи.

В моменте с пенальти произошел еще один достаточно неприятный эпизод, который мог сыграть на руку сборной Англии. В лицо Шмейхелю с трибун светили лазерной указкой. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча возбудил по этому моменту дисциплинарное дело. Также в организации планируют рассмотреть два инцидента с участием болельщиков – беспорядки во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехнических изделий.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин сомневается в правильности назначения пенальти в матче Англия-Дания.

«Я пересматривал повтор и увидел два мяча на поле, поэтому есть вопросы к судье, конечно. Арбитры лучше знают правила игры, именно они принимают решения, но, как по мне, пенальти спорный.

Судьи VAR, думаю, могли что-либо по-другому сделать, чтобы в крайнем случае они могли объяснить, показать этот момент — где именно они увидели нарушение правил на Рахиме Стерлинге, и тогда бы у футбольной общественности возникло бы меньше вопросов.

Эпизод с лазерной указкой, которой светили в глаза Шмейхелю, я не заметил. Сам голкипер не обращался к судье и не говорил о том, что произошло. Того, что кто-то с трибун мешал датскому вратарю, я не видел», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что такой 11-метровый удар ставить нельзя и главный арбитр ошибся, когда принял подобное решение.

«И вот почему: это полуфинал, идет дополнительное время, спорный момент, где не было явного фола. Там было соприкосновение, даже если просмотр и делался, то явного пенальти там не было. Было движение защитника ногой, но красиво сыграл нападающий Стерлинг. Он артистически это сделал, мастерски. Нападающий, это его работа так делать, а защитник немного неуклюже сунул ногу, но там не было грубости, не было фола такого явного, когда кто-то сбивал бы или нарушал, прервал атаку в тот момент, когда кто-то мог забить мяч.

Такие пенальти в таких матчах не ставятся. Судья берет ответственность на себя, потому что это, по сути, приговор команде, той стране, которая защищается. Ставить такой пенальти было нельзя, а то, что был он или нет – он был сомнительный. Фольчик был небольшой, потому что ногу защитник все же ставил, если разбираться досконально. Судья посоветовался с VAR, а ему, наверное, сказали, что да, фол такой был, такое касание, но ты сам решай. И он решил поставить, спорный момент», — пояснил Гладилин «Газете.Ru».

Он также отметил, что судья мог принять подобное решение из-за того, что матч проходил в Лондоне, на «Уэмбли». Фанаты активно поддерживали свою сборную, что могло сбить Маккели.

«Это просто давление было, и судья принял решение неправильное. Надо было продолжить игру дальше. Неизвестно, выиграла бы Дания или нет, еще было 15 минут дополнительного времени, еще могла быть серия пенальти. А так получилось, что судья помог. Мог и не назначить, и не было бы нарушения, его никто за это не осудил бы, потому что он действовал правильно», — отметил Гладилин.

Специалист также подчеркнул, что два мяча на поле и лазерная указка в моменте с пенальти не были ключевыми в матче.

«Это ерунда все, так всегда делается, хулиганы есть и будут. Футболисты готовы к этому. Выкатился мяч, это, так сказать, недоработка, мальчик мог выкатить за воротами. А кто с указкой… С такими моментами нужно бороться правоохранителям, такое есть. Это не ключевой момент, это надо наказывать организаторов-англичан, службу безопасности. Это не первый случай такой, что мешают. Они болеют за команду, конечно, они хотят помочь. Они пришли, деньги заплатили, но я не оправдываю этих ребят, это неправильно, это некрасиво, так нельзя делать. Но это не повлияло на результат, повлиял вот тот момент судейский», — заключил Гладилин.