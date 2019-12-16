«Нарушение закона»: Тарасовой хотят запретить комментировать

Конфликт, разгоревшийся после приостановление карьеры олимпийской чемпионки Алиной Загитовой, вышел на новый уровень. Поклонники фигурного катания создали петицию с требованием отстранить от комментаторской работы заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая подверглась критике за предположения о возможных причинах, из-за которых Загитова решила взять паузу.

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В тексте петиции, размещенной на онлайн-платформе Change.org, ставится под сомнение профессионализм популярного специалиста. В частности, автор, назвавшийся Ольгой А, утверждает, что Тарасова имеет предвзятое мнение к некоторым спортсменам.

«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости.

Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — сказано в заявлении.

Петиция направлена четырем адресатам: генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). За несколько часов ее подписали более 700 пользователей.

В качестве примера автор уточняет, что недавние критичные слова Тарасовой, сказанные о перспективах Загитовой вернуться в фигурное катание, были непрофессиональными с точки зрения комментатора. Подчеркивается фраза о том, что «спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется лишь тремя программами». Предполагается, что тренер имела в виду три сезона, проведенных воспитанницей Этери Тутберидзе на взрослом уровне.

Помимо прочего, в петиции присутствует призыв бойкотировать трансляции на Первом канале с участием Тарасовой, а также статьи о фигурном катании на некоторых спортивных ресурсах. По мнению автора, каналу стоит «пригласить в качестве комментаторов новые и профессиональные лица в виде Инны Гончаренко, Юлии Липницкой, Елены Ильиных или Максима Транькова».

В комментариях единомышленники автора говорят в том числе и о том, что соответствующую петицию следовало создавать еще после Олимпийских игр в Пхенчхане. Тогда многие поклонники Загитовой оценили критично теплые слова Тарасовой к Евгении Медведевой, занявшей второе место.

Не оставил тему без внимания комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его словам, требующих запретить Тарасовой комментировать можно привлечь к уголовной ответственности.

«Вмешательство в работу СМИ – нарушение закона о СМИ, уголовная статья. Я хочу предостеречь тех людей, которые вмешиваются в работу СМИ, это касается чиновников, представителей различных федераций, тренеров, спортсменов, даже болельщиков», — цитирует журналиста «Чемпионат.com».

Напомним, что после пессимистичной оценки Тарасовой о возможном возвращении Загитовой команда Тутберидзе в лице ее самой, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова опубликовала в социальных сетях пост с претензиями к ней и олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, намекнувшего на вину в произошедшем тренерского штаба чемпионки. Если говорить тезисно, то Team Tutberidze возмущается тем, что Тарасова неоднократно критиковала Загитову на протяжении ее карьеры. Плющенко же достались обвинения в желании «купить» уже готовых спортсменов.

Развитие конфликта получилось эмоциональным и не менее громким. Тарасова была кратка: на просьбу «Говорит Москва» о комментарии по поводу происходящего она «послала к черту всех вместе взятых» журналистов. А вот Плющенко отверг все приписываемые ему попытки переманить к себе Загитову и назвал Тутберидзе «спортивным менеджером, живущим за счет спортсменов». В ответ на этот выпад Тутберидзе опубликовала стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка...»

Перепалку тренеров оценили не все. Например, Максим Траньков выразил сожаление, что фигурное катание превратилось в «мусорную яму ненависти и буллинга». Алексей Мишин сказал, что в их спорте «уже озверели от злобы» и посоветовал всем заниматься самоочищением. С ним согласился Илья Авербух.

Несмотря на исключительную локальность конфликта, вопросы о его составляющей дошли до Пескова. Он считает, что Кремль не должен заниматься разрешением подобных вопросов.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что мой коллега министр спорта Павел Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля», — приводит слова представителя президента ТАСС.

До чемпионата России по фигурному катанию остается меньше двух недель. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на европейское первенство. Загитова в этом турнире, как и во всех оставшихся в этом сезоне, точно участия не примет.