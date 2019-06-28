Круче Авериных? Кто возьмет золото чемпионата России. LIVE

Вторая группа начнет свое выступление, согласно расписанию, в 14.15. Именно в ней выступят три звезды российской гимнастики — Дина и Арина Аверины и Александра Солдатова.
До возобновления соревнований осталось совсем немного. Финал многоборья продолжится в 13:30 — оставайтесь на «Газете.Ru».
ЕЛИЗАВЕТА МОСКАЛЕВА: Обруч — 17.650 Мяч — 17.800 Булавы — 17.350 Лента — 15.650 ОБЩАЯ: 68.450
МАРИЯ СЕРГЕЕВА: Обруч — 21.550 Мяч — 17.200 Булавы — 20.800 Лента — 17.850 ОБЩАЯ: 77.400
АНАСТАСИЯ СУША: Обруч — 18.650 Мяч — 16.900 Булавы — 18.000 Лента — 15.050 ОБЩАЯ: 68.600
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА: Обруч — 18.900 Мяч — 16.800 Булавы — 18.350 Лента — 15.850 ОБЩАЯ: 69.850
ЕКАТЕРИНА ЧАПЛИНА: Обруч — 18.950 Мяч — 18.100 Булавы — 19.400 Лента — 13.300 ОБЩАЯ: 69.750
АННА СТРАШКО: Обруч — 20.200 Мяч — 16.950 Булавы — 19.200 Лента — 17.950 ОБЩАЯ: 74.300
АРИНА РОМАНОВА: Обруч — 19.200 Мяч — 19.600 Булавы — 18.800 Лента — 17.700 ОБЩАЯ: 75.300
ОЛЬГА КЛИМОВА: Обруч — 17.600 Мяч — 15.550 Булавы — 18.300 Лента — 12.250 ОБЩАЯ: 63.800
УЛЬЯНА ИНЧИНА: Обруч — 17.900 Мяч — 18.650 Булавы — 19.150 Лента — 17.900 ОБЩАЯ: 72.900
АННА ИВАНОВА: Обруч — 18.100 Мяч — 18.500 Булавы — 18.000 Лента — 15.350 ОБЩАЯ: 69.950
МАРИЯ ФАДЕЕВА: Обруч — 17.900 Мяч — 18.400 Булавы — 17.200 Лента — 15.500 ОБЩАЯ: 69.000
АННА СОКОЛОВА: Обруч — 19.400 Мяч — 19.350 Булавы — 18.150 Лента — 16.450 ОБЩАЯ: 73.350
Анна Соколова — 18,15.Мария Фадеева — 18.4. Часовой перерыв объявляют сейчас организаторы. Мы же пока с вами пробежимся подробнее по результатам выступивших на данном этапе девушек.
Ивановой — 18.1 балла. Анна Соколова приглашается для выступления: трибуны «Лужников» активно поддерживают девушку. Что не помогает справиться спортсменке с волнением: роняет она булаву при исполнении одного из заключительных элементов.
Ольга Климова — 18.3. Инчина — 17.2. Анна Иванова выступила с лентой — следом идет Мария Фадеева в прекрасном фиолетовом костюме и с не менее прекрасным фиолетовым мячом.
Анна Страшко набирает лучшие баллы на данный момент — 20.20. Следом показывает свой номер Инчина Ульяна. Ее музыка очень узнаваема для болельщиков российского фигурного катания. Это композиция Edvin Marton - Tosca Fantasy, под которую свое показательное выступление в Турине на Олимпиаде-2006 представлял победитель того турнира Евгений Плющенко.
Михайлова Александра порадовала зрителей выступлением с булавами — 18.35.Екатерина Чаплина выступает с лентой. Под торжественную музыку девушка исполнила безошибочно свой номер. Ее оценка — 12,3 балла.
Москалева Елизавета с мячом, Сергеева Мария с булавами выступили под первыми номерами. 16,9 балла - Суша Анастасия, выступавшая с лентами получает.
А вот как в целом выглядит расписание сегодняшнего дня соревнований: 12:00 - 13:40 — Финал многобрья в индивидуальной программе, гимнастки группы В (места 13 - 24) 14:30 - 16:10 — Финал многобрья в индивидуальной программе, гимнастки группы A (места 1 - 12) 16:15 - 16:45 — Награждения победителей Чемпионата России в многоборье и командном зачете
Начало соревнований — в 12.00 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые любители художественной гимнастики! Представляем трансляцию финала многоборья в индивидуальной программе у женщин на чемпионате России.