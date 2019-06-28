Круче Авериных? Кто возьмет золото чемпионата России. LIVE

Анна Страшко набирает лучшие баллы на данный момент — 20.20. Следом показывает свой номер Инчина Ульяна. Ее музыка очень узнаваема для болельщиков российского фигурного катания. Это композиция Edvin Marton - Tosca Fantasy, под которую свое показательное выступление в Турине на Олимпиаде-2006 представлял победитель того турнира Евгений Плющенко.