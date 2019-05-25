«Винер отправила к врачу»: почему Авериных не брали в сборную

Детство и начало карьеры

Будущие звезды мировой художественной гимнастики Дина и Арина Аверины родились в 1998 году в небольшом городе Нижегородской области — Заволжье, где проживает около 40 тысяч человек.

Девочки росли в спортивной семье: отец раньше занимался футболом, а мать — художественной гимнастикой.

Дина и Арина предсказуемо пошли по стопам матери — уже в четыре года их отдали в местную спортивную школу под крыло тренера Ларисы Беловой, чья дочь Ирина стала олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в групповых упражнениях.

«До прихода Дины и Арины я уже была знакома с семьей Авериных — у меня занималась их старшая сестра Полина (впоследствии эта девушка приняла решение завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на учебе. — «Газета.Ru»).

Малышки всегда приходили вместе с мамой встречать Полину с занятий, — вспоминала первая наставница будущих чемпионок в комментарии «Комсомольской правде». — Уже тогда они были очень непоседливые: всегда старались повыше залезть по гимнастической реечке.

И такие самостоятельные! За ними никто не прибирал игрушки, а после тренировок они всегда сами одевались. А им, на минуточку, было по четыре годика».

Девочки отличались от большинства своих сверстниц удивительной требовательностью к себе и целеустремленностью, что выражалось в быстром спортивном прогрессе.

При этом они не забрасывали окончательно и школьные занятия, хотя перешли на индивидуальный график. Впоследствии Дина и Арина рассказывали, что им было действительно интересно учиться, в отличие от большинства профессиональных спортсменов.

«Учиться нам всегда нравилось.

Учителя так подробно все объясняли и рассказывали, а мы поражались, смотря на наших одноклассников: почему они не слушают преподавателя?!

— удивлялись гимнастки. — Конечно, у других ребят еще было время, чтобы потом еще раз повторить этот урок. А мы должны были с первого раза внимательно все прослушать, потому что потом уезжали на соревнования».

Из-за нехватки времени сестры иногда даже хитрили на уроках: одна учила первый и третий заданный параграф, а другая — второй и четвертый. Когда учитель вызывал к доске, девочки могли подстраховать друг друга.

Случайное знакомство с тренером Кабаевой

Забавные проделки из детства остались в прошлом, когда в 2011 году, в возрасте 13 лет, девочек пригласили на просмотр в Новогорск — основную тренировочную базу многих сборных России, включая гимнасток, фигуристок и футболистов.

Свою будущую наставницу девочки встретили случайно — бывший тренер олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Вера Николаевна Шаталина по своим делам приехала на спортивную базу в тот самый момент, когда они проходили просмотр.

«Они тогда приехали из своего Нижнего Новгорода на десять дней — попробоваться, — цитирует Шаталину РИА «Новости».

— Сказали, что если здесь их никто не возьмет, то они закончат с гимнастикой, потому что роста уже не было особого, а учились они в школе очень хорошо;

сказали, что если с гимнастикой не сложится, они лучше будут учиться. Я их увидела и говорю — давайте попробуем».

Позднее опытный специалист вспоминала, что сразу подумала: а сможет ли она спокойно работать дальше, если не возьмет к себе этих талантливых девочек?

Так началось их сотрудничество, которое длится до сих пор и регулярно приносит сборной России урожаи золотых и серебряных наград.

«Во-первых, они умные, а во-вторых, такие исполнительные!

За четыре олимпийских цикла — а у меня 30 лет тренерского стажа! — у меня не было таких детей, не в обиду никому из моих знаменитых учеников это сказано»,

— признавалась Шаталина.

Проблемы с ростом и характером

Однако изначально все было не так просто. У девочек, которые в 13 лет уехали от родителей и начали жить, по сути, в спортивном интернате, был замкнутый характер, и они не раскрывались своему тренеру полностью. Это влияло на весь процесс тренировок.

«Когда они ко мне попали, девочки были очень неразговорчивые, неулыбчивые, как две старушки такие: правильно все делали, но не разговаривали, — вспоминала Шаталина.

— У нас есть очень хороший психолог в команде, Евгения Кузьминова, которая мне как-то сказала: «Вера, если ты их не научишь говорить, у вас не будет хороших результатов».

Я стала спрашивать у Дины и Арины: а почему здесь так, а как вы спали, что вы кушали? Дети были ошарашены, потому что, видимо, до этого с ними никто об этом не разговаривал. Просто в ребенка надо вложить любовь, тогда ты получишь все».

Также у девочек наблюдались серьезные проблемы с ростом, а для «художниц» очень важно быть красавицей на площадке — слишком низкая спортсменка будет смотреться не так выигрышно на фоне изящных длинноногих конкуренток.

Винер-Усманова посоветовала обратиться к эндокринологу, чтобы тот изучил, есть ли какие-то патологии и насколько девочки еще способны вырасти.

«Мы начали с того, что ходили по врачам, — рассказывала Шаталина. — Когда рождается двойня, дети бывают низенькие, и Дина с Ариной были очень маленькими — 138 сантиметров в высоту.

И врач мне сказал, что надо убрать 50% нагрузки. Согласитесь, не каждый тренер пойдет на это!

Но я поняла, что есть такие дети, которым не надо много работы, которым надо только все «через голову», они сами хорошо научены».

Первые два года занятий у Шаталиной сестры Аверины вообще не росли, однако затем специальная диета и сниженные нагрузки дали о себе знать, и в итоге гимнастки достигли роста 161 см. Тренер назвала этот результат «общей победой».

Восход юных звезд с прицелом на Игры

Более-менее серьезные соревнования девочки начали выигрывать с 2014 года: становились чемпионками Москвы, побеждали на этапах Гран-при, Кубка мира и в отдельных видах на чемпионате России.

Поступательный прогресс привел к тому, что в 2016 году Шаталину даже спрашивали, как она оценивает шансы своих 17-летних подопечных поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро,

— и это при зажигающих на площадке Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой!

Стоит отметить, что тогда Аверины лишь второй год выступали по программе мастеров спорта (можно сказать, на взрослом уровне).

После Игр-2016, Мамун, завоевавшая золото, и Кудрявцева, ставшая второй, объявили о завершении карьеры, и уже в 2017 году Аверины стали безоговорочными лидерами сборной.

Они впервые приняли участие в чемпионатах мира и Европы и сходу завоевали золотые медали. На континентальном первенстве Арина стала первой в упражнениях с мячом и булавами, а Дина — с обручем и лентой.

А на чемпионате мира — 2017 Арина победила с мячом и лентой…

в то время как ее сестра — с обручем и булавой, а также в многоборье.

Таким образом, все личное золото самого важного турнира года досталось двум сестрам.

В следующем году мировое доминирование Авериных продолжилось, причем безоговорочным лидером в этой паре постепенно стала Дина.

На чемпионате мира — 2018 в болгарской Софии она взяла пять (!) золотых медалей: с мячом…

…булавами…

…обручем…

…в многоборье, а также в команде.

Такого единоличного доминирования не устраивают на мировой арене даже российские фигуристки.

А вот Арина на этом турнире взяла лишь две бронзовых медали — с булавами и обручем, а в упражнениях с лентой и вовсе провалилась: в квалификации на ленте завязался узел, и спортсменке пришлось взять запасной инвентарь, предоставленный организаторами, но и здесь ее ждала неудача — лента отцепилась от карабина.

В итоге в финал этих упражнений девушка не пробилась. Это не позволило ей участвовать и в многоборье.

Однако эта неудача не означает, что Арина теперь окончательно осталась в тени сестры. В 2019 году близнецы продолжают собирать медали вдвоем, иногда делясь наградами только с еще одной представительницей сборной России — Александрой Солдатовой.

Впрочем, практически нет сомнений, что на Играх в Токио — 2020 в личном качестве страну будут представлять только сестры Аверины.

Так, на чемпионате Европы, который прошел с 16 по 19 мая в Баку, Арина расквиталась за все прошлые неудачи и взяла три золота — в упражнениях с мячом, булавами, а также в команде.

Дина же превзошла всех с обручем и лентой (ну и командное золото ей тоже досталось, конечно).

Напоследок сестры Аверины не по-детски зажгли в показательном выступлении под песню Элис Мертон Lash Out.

«Мы мечтали попасть на чемпионат Европы, мечтали о чемпионате мира. Мечта исполнилась, идем дальше. Теперь Олимпиада. Если будем выступать там вдвоем — будет проще поделить медали и оставить их в нашей общей копилке. В семье Авериных», — говорят теперь девочки из Заволжья, ставшие лидерами мировой художественной гимнастики.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».