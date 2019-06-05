Грация без Олимпиады: история Александры Солдатовой

Волею случая

Александра Солдатова родилась в первый день лета 1998 года в Стерлитамаке. В спорт она попала в известной мере случайно. Родители хотели записать в секцию для общего развития ее старшего брата, но не знали различий между спортивной и художественной гимнастикой, а в последнюю принимали только девочек.

Так в пять лет Солдатова начала заниматься видом спорта, с которым в итоге будет связана ее жизнь и профессия.

Поначалу Саша ходила на занятия в родном Башкортостане, а когда родители перевезли семью в Московскую область, попала в Пушкино в группу Ольги Назаровой.

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В 12 лет ее заметила известный тренер Анна Шумилова, и девочке поступило предложение тренироваться у нее. Для этого необходимо было принять решение о переезде в школу-интернат другого подмосковного города — Дмитрова.

Его юная спортсменка, как рассказывали потом ее родители, приняла сама. По их словам, в столь нежном возрасте она уже была серьезной и целеустремленной девочкой, понимавшей чего хочет.

Собственно, семья никогда не давила на Александру и не подталкивала ее к выбору профессионального пути в художественной гимнастике. С другой стороны, талант девочки был достаточно очевиден, чтобы просто так свернуть со спортивного пути.

Довольно быстро Солдатову заметили в центре подготовки сборной России и пригласили тренироваться в Новогорск. При этом права на проживание на базе у нее до официального включения в сборную не было.

В итоге Шумилова каждый день с утра пораньше возила свою главную ученицу на машине из Дмитрова в Новогорск, а потом забирала после тренировок. Проводя по 4-5 часов в день вместе в машине наставницы, тренер и ученица очень сблизились, став, можно сказать, настоящими друзьями.

Третья лишняя

Не заставили себя ждать и успехи. Уже ва 2012 году на юниорском чемпионате Европы в Нижнем Новгороде в командном многоборье Солдатова выступила лучше всех и вместе с Яной Кудрявцевой и Дианой Борисовой выиграла континентальное золото.

Уже в 2014 году спортсменка вошла в резервный состав сборной России и удачно выступила на этапах серии Гран-при и Кубка мира. Ну а на чемпионате страны Солдатова окончательно совершила прорыв, уступив в личном многоборье только звездным Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой, но зато обогнав своих ровесниц сестер-близняшек Авериных.

По итогам национального первенства Солдатову включили в сборную страны, и она поехала на чемпионат мира в турецкий Измир, где в командном многоборье выполнила упражнения с мячом и обручем и выиграла золото вместе с Мамун и Кудрявцевой.

Важной деталью того турнира является отсутствие из-за декретного отпуска в Измире Шумиловой, но Александра своими выступлениями в отсутствие личной наставницы вызвала восхищение главного тренера сборной страны Ирины Винер.

В следующем году спортсменка выступает еще успешнее, с главного старта сезона — чемпионата мира в Штуттгарте — возвращается с золотом командного первенства и серебряными медалями в упражнениях с булавами и обручем.

Вот только статус третьей в национальной команде не позволил Солдатовой при всех ее результатах, а также просто-таки феноменальных растяжке и грации отобраться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, куда отправились более опытные и титулованные Кудрявцева и Мамун.

Как и ожидалось, именно россиянки и разыграли между собой золото в единственном олимпийском виде программы художественной гимнастики — личном многоборье. Победила там Мамун, хотя фаворитом была, пожалуй, ее партнер по сборной.

Бронза и четвертое места достались украинке Анне Ризатдиновой и белорусске Мелитине Станюта, которых Солдатова неоднократно обыгрывала на разных турнирах за время своей карьеры.

Путь по граблям?

После Олимпиады в Бразилии Мамун и Кудрявцева прекратили свои выступления, не пойдя на следующий олимпийский цикл, в то время как Солдатова свой голод выступлений, конечно же, не утолила.

Она осталась одной из ведущих спортсменок страны и мира, но легче борьба за олимпийские квоты в составе российской национальной команды не стала из-за конкуренции с очень прибавившими сестрами Авериными.

Между девушками отличные отношения, но в олимпийское многоборье попадут все равно только две из трех.

На первом постолимпийском чемпионате Европы в Будапеште они втроем уверенно выиграли командное первенство, но в индивидуальных упражнениях Аверины взяли по две золотые медали, в то время как Солдатовой достались серебряные награды в упражнениях с обручем и мячом.

Однако из-за полученной еще перед континентальным первенством травмы ноги Солдатова не успела в полной мере восстановиться к чемпионату мира в итальянском Пезаро и не приняла участие в турнире, где Аверины на двоих взяли пять золотых медалей, включая золото Дины в индивидуальном многоборье.

Зато Александра выступила на следующем чемпионате мира в Софии и там взяла серебро в упражнениях с мячом и золото с лентой, благодаря чему попала в индивидуальное многоборье, вытеснив из состава Арину Аверину.

Там, правда, Солдатова уступила не только главному триумфатору ЧМ-2018 Дине Авериной, но и израильтянке Линой Ашрам, удовлетворившись лишь бронзой из-за катастрофы в выступлении с лентой.

В 2019 году Аверины и Солдатова уже съездили на чемпионат Европы в Баку, и там они опять выиграли командное многоборье, но в личных упражнениях сестры взяли по два золота, в то время как Саша осталась с серебром в упражнениях с мячом и лентой.

Пока что все идет к тому, что в Токио-2020 возьмут именно Авериных, хотя ученица Шумиловой является великолепным мастером мирового уровня, просто конкуренция в российской художественной гимнастике слишком высока.

Личная жизнь

В любом случае, сейчас выступления Солдатовой — это уже работа зрелого мастера своего вида спорта. Наилучшим определением ее программам будет слово искусство.

При этом сама девушка не зацикливается на одной лишь гимнастике. Она обожает животных и до сих пор не завела домашних питомцев только из-за кочевого образа жизни.

Сама девушка с уверенностью говорит, что если бы не гимнастика, она стала бы ветеринаром.

Александра также любит прогулки на природе и увлекается литературой, а все вокруг отмечают ее трудолюбие и чувство ответственности.

Попадет она в олимпийскую команду в Токио или нет, а за Солдатову действительно хочется болеть.

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