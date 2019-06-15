Одна сестра за бортом? Как Аверины и Солдатова бьются за Игры

Спортивное противостояние сестер Авериных и Александры Солдатовой ничуть не уступает по своему накалу борьбе между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, которая, хоть и завершилась на Играх победой более юной фигуристки, до сих пор продолжает существовать в умах фанатов и имеет все шансы продлиться до следующей Олимпиады.

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В художественной гимнастике, как и в фигурном катании, российские девушки практически безраздельно доминируют на международной арене, что приводит к тому, что

медали крупных турниров по факту распределяются на стадии определения состава сборной России.

Не станет исключением и летняя Олимпиада в Токио — 2020, до которой остался всего один год. Каждая страна может заявить на многоборье, за которое вручаются олимпийские медали, только двух гимнасток-личниц. Это ничтожно мало для России, где есть как минимум три серьезных претендентки на участие в Играх — и это как раз близнецы Аверины и Солдатова.

По этой причине любой турнир, на котором пересекаются хотя бы одна из сестер и Солдатова, вызывает ожесточенные споры фанатов, детальное обсуждение судейских оценок и зачастую обвинения в необъективности.

И чем ближе Олимпиада, тем серьезнее накал страстей.

Трагедия Солдатовой

К моменту начала Олимпиады в Токио будет уже пять лет, как Александра Солдатова появилась во взрослой сборной России. Она конкурировала еще с Яной Кудрявцевой и Маргаритой Мамун, и, по мнению некоторых любителей спорта, не особо им в чем-то уступала.

Однако девушки уже были признанными лидерами сборной (Мамун старше Солдатовой на три года, Кудрявцева — на год), и потому их поездка на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро практически не ставилась под сомнение.

Александра сильно проигрывала конкуренткам и по титулам: на тот момент у нее было только два золота чемпионата мира в команде, в то время как Мамун уже являлась семикратной чемпионкой планеты, а Кудрявцева — 13-кратной.

В итоге в Рио действительно поехали Кудрявцева и Мамун, которые и разыграли между собой две главных медали в гимнастике: первой досталось серебро, а второй — золото.

После этого обе завершили карьеру, а Солдатова осталась в спорте — добиваться своей Олимпиады. Но не тут-то было.

На горизонте замаячили две другие звезды — Дина и Арина Аверины. В 2017 году они буквально ворвались в мировую художественную гимнастику, забрав все возможное золото на чемпионате мира и Европы. Солдатову же в это время мучили травмы и их последствия, так что особо выдающихся результатов она не показала.

В следующем году близнецы снова зажгли на чемпионате Европы, заняв два первых места в многоборье — Дина победила, а Арина стала второй. Солдатова же пропустила этот турнир из-за перелома трубчатой кости.

Тотальное невезение самой Александры и просто великолепные выступления сестер снова сделали Солдатову третьим номером сборной.

Угроза так и не попасть на Олимпиаду, несмотря на продолжительную карьеру и большой авторитет среди любителей гимнастики по всему миру, становится для Александры все реальнее.

Почти на всех турнирах, где нет сестер Авериных, она забирает все золото — как в многоборье, так и в отдельных соревнованиях с предметами (лентой, булавами, обручем и мячом).

Но, стоит девушке столкнуться с основными конкурентками из сборной России, как она откатывается на второе-третье место.

Это и вызывает столкновения фанатов, часть из которых считает, что по совокупности заслуг Солдатова все-таки должна поехать в Токио вместо одной из сестер.

Первой она может и не стать, но серебро взять должна. Да и возможность хотя бы побороться на Играх Солдатова точно заслужила, считают болельщики.

Однако реальность пока такова, что первое личное золото (а не в команде) на чемпионате мира Солдатова завоевала лишь осенью 2018 года — в упражнениях с лентой.

Тогда же она впервые в карьере пробилась в финал многоборья, причем на стадии квалификации обошла Арину Аверину, не пустив ее в решающий этап.

В финале Солдатова завоевала бронзу многоборья, уступив только Дине Авериной и Линой Ашрам из Израиля.

Это все неплохо, но сестры Аверины к этому моменту все же накопили более внушительные заслуги: Дина уже восьмикратная чемпионка мира (дважды — в многоборье), Арина — трехкратная (с серебром в многоборье).

Превосходство сестер над Солдатовой подтвердилось и на недавнем чемпионате Европы — 2019, который прошел в мае в Баку.

Дина взяла золото в упражнениях с обручем и лентой, Арина — с мячом и булавами, а Солдатова стала лишь второй с мячом и лентой.

Правила — за Авериных

В пользу сестер играют и правила соревнований, которые с 2017 года изменились больше в сторону технической сложности и работы с предметами, а не телом. Это как раз конек «технарей» Авериных, которые с удовольствием работают с предметами (Дина предпочитает булавы и обруч, Арина — мяч и ленту) и делают больше упора на скорость и количество выполненных упражнений, чем на артистизм и элегантность.

Солдатова же демонстрирует противоположный стиль выступления: одной из ее сильных сторон является выразительность,

и потому ей всегда хочется сделать из программы не просто набор элементов с молниеносным метанием по ковру в поисках сложности, а сбалансированный номер, в котором техника сочетается с артистизмом.

Однако такая позиция приводит к тому, что по новым правилам выступления Солдатовой оцениваются ниже, чем у Авериных.

И гимнастке нужно срочно меняться, если она хочет составить реальную конкуренцию в борьбе за поездку в Токио.

Что же кардинально изменилось в правилах?

Во-первых, были отменены судейские карточки, в которых спортсменки раньше обозначали планируемый контент выступления и получали оценки только за те выполненные элементы, которые были заявлены.

Теперь же гимнастки могут показывать на ковре что угодно, и соревнования в каком-то смысле превратились в гонку: кто больше элементов успевает сделать за отведенное время (оно строго фиксировано — полторы минуты), тот и получает больше баллов.

Естественно, что при таком раскладе красота программы и артистизм уже не имеют большого значения.

«Новые правила не для таких гимнасток, как Влада Никольченко и Александра Солдатова. Хотя я именно за такую гимнастику. Пока они сделают один оборот, Дина или Арина Аверины сделают два или три,

— говорила в интервью порталу Team Russia заслуженный тренер России Вера Штельбаумс, работавшая с Евгенией Канаевой и Ириной Чащиной. — У нас всегда девочки выделялись своими данными, амплитудой, а сейчас все это отходит на второй план.

У нас половину упражнения теперь гимнастки вниз головой стоят — все стараются набрать как можно больше сложности в ущерб выразительности, артистичности, грации.

Нынешняя художественная гимнастика больше к цирку приближается.

Я бы сравнила тенденции в нынешней гимнастике с юниорским фигурным катанием, где много сложности и мало катания».

Сама Солдатова также критиковала новые правила.

«Для того чтобы выигрывать сейчас, нужно иметь очень большой набор «рисков» (усложненных элементов, на которых высока вероятность ошибки. — «Газета.Ru). Быть в погоне за суммой баллов, а в такой ситуации просто не остается времени на красоту.

Часто хочется, например, рукой красивое движение сделать, взгляд. А на это просто нет времени: говорят «Быстрее!» Чувствую, что, когда делаю программу, не всегда могу себя показать полностью.

Иногда я и проигрываю потому, что хочу продемонстрировать больше эмоций и не успеваю доделать два элемента. Из-за этого получается, что выступление чистое, красивое, а оценка невысокая», — цитировал Солдатову РИА «Новости».

Личный тренер сестер Авериных Вера Шаталина, напротив, считает, что новые правила сделали гимнастику интереснее.

«У гимнасток появляется простор для креатива. И для тех спортсменок, которые умеют по ходу что-то менять, это очень здорово.

У нас теперь нет заполняемых листков, «шпаргалок», по которым судьи смотрели, какая сложность будет у девочек. Для наших гимнасток это большой плюс», — отмечала специалист.

Также в новых правилах снизилась оценка за некоторые элементы, выполняемые телом (без предмета), — а это еще одна сфера, в которой Солдатова в целом превосходит Авериных.

Например, самая высокая стоимость прыжка стала равняться 0,6 вместо 0,7, и совершенно обесценились любые вращательные движения, которые можно добавить к равновесиям.

Таким образом, самые сильные стороны, которые есть в Солдатовой, теперь оцениваются ниже, чем «фишки» сестер Авериных.

К тому же близнецы на данный момент больше прогрессируют на пути исправления своих слабых сторон, чем Александра. Это отмечала и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Дина и Арина — герои, которые перевернули сами себя. Девочки были маленькими «технарями». Пришлось проделать огромную работу, чтобы вдохнуть жизнь и эмоции в их программы, — говорила Винер после чемпионата мира 2017 года.

— Они сидели перед зеркалом и учились улыбаться, стрелять глазами, завораживать публику. Аверины честно трудились, и у них все получилось. Они стали великолепными актрисами».

Однако Солдатова не собирается сдаваться. После недавнего чемпионата Европы она сообщила, что совместно с тренером работает над тем, чтобы соединить красоту и сложность работы с предметами. Если у Александры получится воплотить это в жизнь, то конкурировать с ней будет сложно даже Дине Авериной.

Винер-Усманова пообещала, что будет отбирать состав на Игры только по результатам на турнирах.

«Что касается Солдатовой — как она будет тренироваться, так и пойдет ее карьера, у нас все по спортивному принципу», — говорила специалист в комментарии ТАСС после чемпионата Европы.

Таким образом, в случае феноменальных успехов Солдатовой одна из гениальных сестер может остаться без Олимпиады.

Чем не главная драма в преддверии Игр-2020?

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