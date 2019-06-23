Странное золото: почему Аверина не радуется победе на Европиаде

Во второй день соревнований по художественной гимнастике на Европейских играх проходили соревнования в индивидуальных видах. Россиянка Дина Аверина, накануне выигравшая в упорной борьбе многоборье, квалифицировалась во все четыре финала.

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«Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой – с обруча. А лента является самым слабым видом в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, но я осознавала, что впереди у меня сильные виды и я могу догнать ее, обыграть. Но все равно это было тяжело морально и физически, — рассказывал Аверина ТАСС после многоборья.

— Перед последним видом я думала только о том, что мне надо показать свой максимум. Не думала об итоговом месте, я поставила цель выступать для себя и для зрителей, в удовольствие».

Победа в многоборье воодушевила Дину, и второй день она провела достаточно уверенно, взяв медали во всех четырех видах.

Сначала в упражнениях с обручем Аверина не оставила соперницам никаких шансов, более чем на балл опередив Катерину Галкину из Белоруссии и украинку Владу Никольченко.

А вот в упражнениях с мячом конкуренткам не оставила шансов уже Ашрам, выигравшая свое первое золото турнира.

За ней финишировала болгарка Катрин Тасева, ставшая шестой в многоборье. Она всего 0,1 балла выиграла у Дины Авериной, которой в этом виде досталась бронзовая награда.

В булавах борьба между израильтянкой и россиянкой развернулась очень упорная, но все решила 0,1 очка, на которую Ашрам опередила-таки Аверину.

Та реабилитировалась в ленте, привезя ставшей второй сопернице 0,25 балла. Третьими в этих видах стали Никольченко и Тасева соответственно.

«Не переживай. Все нормально. Дальше у тебя впереди еще два вида. Настраивайся. Делай так, как ты умеешь». После булав тоже сказала: «Делай ленту, как ты умеешь. Ты же ее любишь. Делай с любовью и все получится», — рассказала Дина об общении с сестрой Ариной после неудачных видов.

Российской гимнастке было очень непростой соревноваться в таком быстром темпе, о чем она тоже рассказала в интервью после соревнований.

«В субботу, например, мяч очень хорошо шел, получила высокую оценку. Сейчас уронила его два раза. Было сложно выступать. И морально, и физически. Соревнования шли очень быстро. За полтора часа мы выступили все четыре вида. Мы успевали только прийти, переодеться и уже выходить выступать», — отметила трехкратная чемпионка турнира в Минске.

Кроме того, в Минске прошли и соревнования в командах, где сначала сборные соревновались в упражнениях с пятью мячами, а затем работали с тремя обручами и двумя парами булав. Медали разыгрывались и в отдельных видах, а сумма баллов формировала результат многоборья.

С обручами для России все прошло просто великолепно. Команда, которая весь сезон вызывала своей работой недовольство главного тренера Ирины Винер, на этот раз сработала просто блестяще, идеально выполнив всю программу и заработав шикарные — 27,3.

«Это победа прежде всего нашего тренера Ирины Винер. Наша команда сформировалась за пару дней до выезда – у одной девочки случилась травма, другую поменяли. Это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнении с мячами и чуть-чуть не дотянули в упражнении с обручами, — цитирует ТАСС Максимову.

— Мне и Вере Бирюковой не впервой так возвращаться в команду, но нужно было притереться друг к другу, думаю, Вере было сложнее, у нее была новая партия».

Благодаря этому Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева на 0,5 балла опередили болгарок и на балл с лишним — Белоруссию.

Однако две ошибки Стубайло во втором виде отбросили российскую сборную лишь на пятую строчку в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а в сумме многоборья нашей команде досталась только бронза, позади Белоруссии и Болгарии.

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