«Спартак»-шоу и потерянный «Зенит»: как клубы встречают Новый год

Брешь в питерской стене

На сегодняшний момент «Зенит» имеет в своем активе 34 очка и является абсолютным лидером чемпионата. И поначалу, в первые восемь туров, игра питерцев действительно не вызывала нареканий.

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Звездный, сильный и хорошо сбалансированный состав, который на всех парах мчится к заветному чемпионству — так выглядели сине-бело-голубые. Казалось, что в команде воцарилось полное взаимопонимание с приходом Сергея Семака.

Даже аргентинцы, которые сидели при Роберто Манчини на скамейке запасных, теперь начали приносить большую пользу.

Половина первой части РПЛ показала, что сине-бело-голубые могут быть не просто сбором индивидуально сильных игроков, а именно командой, чего в их игре не замечалось уже очень давно.

Казалось, что тренер сине-бело-голубых сумел найти формулу успеха, но она оказалась не идеальна для всех соперников.

Неожиданное поражение от «Анжи» в Махачкале (1:2), проигрыш «Динамо» (0:1), «Арсеналу» (2:4) и «Рубину» (1:2)…

Внимательно разобрав моменты, в которых забивали «Зениту», можно увидеть, что защитники просто не успевают накрывать удары, летящие в створ. А при угловых оборона будто напрочь забывает о своих персональных обязанностях и пытается закрыть всю зону, даже там, где нет соперников, что было хорошо видно в последнем туре против «Рубина» в моменте с первым голом Егора Сорокина.

Почему схема в три защитника резко перестала приносить положительный результат, пока остается самой настоящей загадкой.

Но угловые, набросы в штрафную и резкие контратаки — это то, к чему сине-бело-голубая оборона пока вообще не готова.

Зимние сборы должны пойти в этом плане на пользу питерцам — надо срочно внести коррективы в игру к началу весенней части сезона. Она часто складывается для «Зенита» неудачно, так что вероятность смены лидера довольна высока.

Уже есть команда, которая, как хищник, дожидается очередной осечки петербуржцев, чтобы настичь их. Об ее игре мы поговорим дальше.

«Быки», сметающие тореадоров

Команда, которая влюбляет в себя своей игрой как в РПЛ, так и в Лиге Европы, — о ком это? Конечно же, о «Краснодаре». «Быки» закончили первую часть сезона с очень хорошим результатом — 33 очка (второе место после «Зенита»).

Сколько скептических суждений было высказано в адрес главного тренера «Краснодара», но Мурад Мусаев не сломался и принял свой первый серьезный вызов в карьере. Он сумел привить игрокам особый футбол, в котором есть все: запоминающаяся индивидуальная техника отдельных игроков, правильное построение всей команды на поле, космическая воля к победе.

Еще десять лет назад никто и подумать-то не мог, что когда-нибудь «быки» смогут обыгрывать испанскую «Севилью». Такого клуба десять лет назад даже не существовало.

А теперь отличительной чертой игры «Краснодара» является то, что подопечных Мусаева очень сложно переломить и навязать им свою игру. Доказательством тому служит огромное количество волевых побед (причем часто с одинаковым счетом): над «Уралом» (2:1), «Локомотивом» (2:1), ЦСКА (2:1), «Севильей» (2:1), бельгийским «Стандардом» (2:1)...

Однако такие частые победы на характере зарождают и определенные сомнения. Получается, «Краснодар» изначально выходит на матчи расслабленным, а потом пытается вернуться в игру?

И ведь не всегда это возвращение удается совершить, как, например, во встрече против «Уфы» (1:1) в последнем туре перед перерывом. Если бы «быки» смогли одержать победу в этом матче, то сейчас возглавляли бы турнирную таблицу.

Поэтому отсутствие определенной концентрации у всей команды — это главная проблема для молодого тренера, над которой стоит серьезно поразмышлять. А в остальном у черно-зеленых все в полном порядке.

И ведь, казалось бы, ушел Федор Смолов, попал в СИЗО Павел Мамаев — игра должна стать хуже. Но нет.

Приходят новые бойкие игроки: 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов, забивший на секундочку уже шесть мячей, Торнике Окриашвили, Дмитрий Стоцкий, Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Илья Жигулев и Иван Игнатьев, которому только 19 лет, и голов столько же, сколько у Сулейманова.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продолжает уделять повышенное внимание воспитанию своих футболистов в академиях.

На данный момент у «быков» уже есть три клуба, выступающих в разных лигах: помимо основного «Краснодара» в РПЛ, это «Краснодар»-2 в Олимп — Футбольной национальной лиге и «Краснодар»-3 в Олимп — Профессиональной футбольной лиге.

«Мы стремимся к тому, чтобы через несколько лет основной состав «Краснодара» более чем наполовину состоял из воспитанников нашего центра подготовки резерва», —

говорил Галицкий, и, судя по всему, от своих слов он отступаться не намерен.

Первая часть чемпионата намекает на то, что у волевого «Краснодара» есть все шансы, чтобы в этом году впервые в своей истории стать чемпионом России.

Неокрепшие плечи ЦСКА

Непредсказуемо — так можно описать сегодняшний успех ЦСКА.

Когда стало известно, каких игроков покупает этот клуб летом, многие подумали, что красно-синие будут хорошим середняком. Многие, но не Виктор Гончаренко, которые завел армейцев в тройку лидеров.

Молодая, еще неопытная оборона – и только восемь мячей побывало в воротах Игоря Акинфеева. Юные, еще неокрепшие полузащитники, а в итоге 21-летний Никола Влашич и 19-летний Арнор Сигурдссон забивают в ворота самого мадридского «Реала».

Федору Чалову всего 20 лет, а его фамилия уже на первой строчке в списке лучших бомбардиров РПЛ (девять голов). Что за волшебство произошло с московским клубом?

На самом деле здесь нет никакого магии, только работа, упорство и желание. Возраст не является критерием — сейчас он, напротив, работает на футболистов. В первую очередь это проявляется в свободе и раскрепощенности самих игроков.

Это звезды будущего, и в их молодой рискованности и состоит привлекательность сегодняшнего ЦСКА.

Стоит отметить, что стиль красно-синих очень похож на игру «Краснодара». Это умная игра, в которой присутствуют шикарные комбинации, неожиданные передачи пятками и интересные решения самих футболистов по ходу матча.

Больше всего радует то, что ЦСКА проводит довольно качественную футбольную политику. Армейцы — одна из лучших команд России по развитию своих игроков. И даже если речь заходит о покупке легионера, красно-синие чаще всего выбирают не уже сформировавшуюся футбольную личность, а только начинающего большую карьеру игрока.

В целом можно сказать, что этот год в РПЛ складывается для ЦСКА удачно, и, если дерзкая молодежь Гончаренко сможет перегнать «Зенит» и завоевать трофей, то команду из Москвы с легкостью можно будет назвать лучшей футбольной академией.

Также не стоит забывать, что всю первую часть чемпионата на неокрепших плечах молодых армейцев висел груз Лиги чемпионов, который в некоторой степени мешал им двигаться к поставленным задачам в чемпионате России.

Но, если красно-синие закончили свое выступление в этой части сезона на третьем месте (30 очков), то что же будет с командой весной, когда ей уже не придется играть на два фронта?

Железная дорога в никуда

После первой части чемпионата больше всего вопросов возникает к «Локомотиву». Понять игру «железнодорожников» — задачка не из простых.

Связаны ли перепады в результатах красно-зеленых с усталостью от участия в Лиге чемпионов? Вполне может быть. К тому же команда, которая отлично провела прошлый сезон, нередко в следующем выступает на уровень ниже, — игроки перегорели, им нужен новый вызов и новая мотивация. А Юрий Семин пока находится в поисках и того, и другого.

Одной из причин переменчивых результатов могли стать и разногласия между тренером и ключевым игроком команды Мануэлом Фернандешем.

Например, в матче Лиги чемпионов против «Порту» полузащитник всем своим видом показывал, что не согласен с решением Семина по поводу его замены и, идя на скамейку запасных, не пожал тому руку. Вполне возможно, что в зимнее трансферное окно португалец покинет клуб, и известные слова болельщиков «железно вместе» больше никогда не будут к нему относиться.

Звезд, которых купил клуб этим летом, много, но особой пользы, например, от того же Смолова (три гола), пока не видно. Гжегож Крыховяк также не смог показать того, чего ожидал от него клуб (один гол и две результативных передачи). Теперь промахи селекционного отдела «Локомотива», которые были допущены этим летом, будут сказываться на игре команды на протяжении всего чемпионата.

Если говорить начистоту, то внятной игры у «Локомотива» сейчас нет. Достаточно посмотреть матч 16 тура против «Спартака» (1:2), чтобы понять, что и атака, и защита у «железнодорожников» действуют сумбурно и разрозненно.

Опытный защитник Ведран Чорлука упускает своих подопечных, давая им пробить по воротам Гилерме, а не менее опытный нападающий Смолов не в состоянии попасть в пустые ворота.

На сегодняшний момент «Локомотив» не является командной, которая способна бороться за призовые места. Семину за зимний период стоит серьезно задуматься о том, куда делась та чемпионская игра, присутствовавшая у его команды в сезоне-2017/18.

Карпин возвращается в элиту

В прошлом году «Ростов» покинул целый ряд хороших футболистов: Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Александр Ерохин и Миха Мевля ушли в «Зенит», а Сесар Навас, Дмитрий Полоз, Сослан Джанаев и Сердар Азмун — в «Рубин». С тех пор в команде появились новые лица, новый тренер и новый красавец-стадион. Теперь командой с берегов Дона руководит бывшая звезда российского и испанского футбола Валерий Карпин.

В игре сегодняшних ростовчан основным козырем является скорость и быстрое принятие решений. Это то, на чем главный тренер акцентирует больше всего внимания.

После 17 туров «Ростов» находится на седьмом месте (24 очка) и показывает очень умный и тактически правильный футбол, но итогом игры далеко не всегда становится победа. Кажется, что футболистам немного не хватает индивидуального мастерства: они словно пытаются перепрыгнуть через планку середняка, чтобы попасть в зону лидеров, но пока зависли в полете.

Тем не менее желто-синие уже определенно на верном пути. В качестве доказательства можно вспомнить недавний матч против «Краснодара» (2:2), где ростовчане продемонстрировали хороший прессинг, доказав, что даже нынешним «быкам» можно навязать серьезную борьбу.

Или, например, встречу 16 тура против ЦСКА, в которой «Ростов» решил сыграть немного по-другому — в атакующий футбол, не дающий расслабиться армейцам не на секунду.

Эти матчи наглядно показывают, что игроки с берегов Дона не собираются останавливаться на достигнутом, и их седьмое место является лишь промежуточным результатом.

Второй круг станет для «Ростова» испытательным сроком. Чтобы бороться за место в тройке лидеров, нужно отдать слишком много сил. Пока что подопечные Карпина не готовы к такому марш-броску, но вот втиснуться в пятерку на финише чемпионата вполне возможно.

Отдельно после первого круга стоит отметить трех ростовских полузащитников — Аяза Гулиева, Дмитрия Скопинцева и Александра Зуева. Они отлично видят поле и взаимодействуют со своими партнерами, хорошо контролируют мяч и обладают сильным ударом. Возможно, это и есть будущее нового «Ростова».

Драма красно-белых

Московский «Спартак» сегодня — это одна большая тема для споров: столько всего случилось за время первого круга в стане красно-белых.

Самым ярким событием стала отставка Массимо Карреры после проигранного на своем поле матча тульскому «Арсеналу» (2:3).

Сразу же после этого увольнения объединение фанатов «Фратрия» начало настоящий переворот. Каждый последующий матч «Спартака», когда команде была нужна поддержка и помощь, разъяренные болельщики скандировали кричалки против своих же футболистов и руководства клуба.

«В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет.

Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера», — утверждали представители «Фратрии» в своем заявлении.

После отставки итальянца «Спартак» оказался «обезглавлен» на вторую часть первого круга. Бывший помощник Карреры Рауль Рианчо взял руководство командой в свои руки, но это только усугубило положение — поражения и полное отсутствие желания играть у футболистов никуда не делись.

И тогда на помощь из «Арсенала» явился Олег Кононов. Он вернул Дениса Глушакова и Андрея Ещенко из ссылки за лайк, не испугался свирепой «Фратрии» и выпустил двух провинившихся игроков в первом же матче под своим руководством против «Крыльев Советов».

В итоге красно-белые одержали уверенную победу (3:1), которая была нужна им, как воздух. Именно с этой виктории начался долгожданный психологический подъем: футболисты раскрылись и вспомнили тот футбол, за который их любят.

Хотя скандал по поводу того же Глушакова еще долго будет не давать покоя Олегу Кононову и его подопечным, есть надежда, что зимний перерыв остудит яростный пыл некоторых фанатов и вторую часть чемпионата они проведут с командой как единое целое.

Победив сначала «Локомотив» (2:1), а потом и «Анжи» (3:0), «гладиаторы» завершили первую часть чемпионата на оптимистичной ноте, набрав 28 очков (четвертое место) и дав понять всем, что они еще скажут свое веское слово весной.

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