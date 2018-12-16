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«Ему нельзя верить»: Пихлер разоблачит Родченкова

Пихлер передаст информацию о Родченкове специальной комиссии

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер собирался дать пресс-конференцию во время второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, на которой хотел объяснить свое мнение об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове. Но в итоге немецкий специалист отменил ее и решил предоставить все данные о Родченкове специальной независимой рабочей группе IBU.

Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер обещал провести пресс-конференцию во время второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где хотел поделиться своим мнением об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове. Однако немецкий специалист принял решение отменить ее. Ныне Пихлер работает тренером в женской сборной Швеции по биатлону, а российскую команду он возглавлял в период с 2011 по 2014 год.

«Я намерен дать сегодня пресс-конференцию, на которой подробно расскажу о том, почему считаю лживыми заявления Родченкова»,

— приводит слова Пихлера ТАСС.

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Однако немец не просто отменил пресс-конференцию, но также назвал и ложной информацию о ее проведении. Об этом сообщил в эфире «Матч ТВ».

При этом днем ранее экс-наставник женской сборной России сказал, что собирается донести свою позицию по заявлениям Григория Родченкова специальной независимой рабочей группе IBU.

«Возможно, после того, как эта группа разберется, это даст понять всем, что слова Родченкова не соответствуют действительности. Надеюсь, после моего выступления прекратится деление на черное и белое.

Я до конца не знаю всего, что происходило в Сочи, но свою работу я считаю чистой и честной. Обвинения в адрес тех спортсменов, которые готовились под моим руководством, я не признаю. Родченков заявлял, что Ольга Зайцева на протяжении всей карьеры употребляла эритропоэтин, но это неправда», — говорил Пихлер в эфире «Матч ТВ».

Также, по мнению Пихлера, чтобы наказывать спортсменов, нужны факты. Специалист считает, что слова Родченкова ни о чем не говорят. При этом он выразил непонимание, почему весь мир верит информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только слова Родченкова. Немного удивляет, что весь мир верит ему. Знаю, что в его заявлениях много лжи, и не могу верить тому, что он сказал.

Очень разочарован тем, что никто не спрашивает меня, что же происходило в России на самом деле, — ни Международный союз биатлонистов (IBU), ни Всемирное антидопинговое агенство», — добавил немец.

Напомним, что 12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене российским биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову. Причем австрийская полиция нагрянула в расположение национальной команды прямо накануне первой гонки в Австрии — женского спринта на 7,5 км.

«Внимание! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция»,

— сообщал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Однако 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание исполкома организации, на котором решили не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил.

Биатлонист сборной России Александр Логинов, который завоевал две бронзовые медали на первом этапе Кубка мира в Поклюке, в свою очередь, подробно рассказывал, как австрийская полиция появилась в расположении команды.

«После тренировки я делал заминку, вышел наш тренер, сказал, что пришли сотрудники. Я спросил, в чем дело, взял паспорт, пошел туда. Естественно, разговор был достаточно неприятный, сидели и недоумевали, о чем вообще речь, что нам приписывают. Но были одни вопросы, никаких ответов. Каждый реагирует на такую ситуацию по-разному. Я очень сильно переживал, потому что для меня это очень глупая ситуация. Я не понимаю, для чего это делается. Получается, мы не можем рассчитывать на какую-то справедливость, если обвинения уже выдвинуты. Того, в чем нас обвиняют, вообще не может быть», — говорил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Возможно, вся эта неприятная ситуация повлияла на то, что после эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене мужская сборная России опустилась на шестое место в Кубке наций. В эстафете принимал участие и Логинов.

Напомним, что в зачет Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Что касается Родченкова, то до сих пор остается непонятным, какие сведения он предоставил стражам порядка Австрии. Сам экс-глава Московской антидопинговой лаборатории на связь не выходит достаточно длительный срок, а различные сведения о том, что Россия якобы замешана в нарушении антидопинговых правил, доходят только от его адвоката.

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