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«Прекрасный праздник»: как Россия уничтожила финнов в Питере

Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости

Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала разгромила команду Финляндии на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге и стала победителем российского этапа Еврохоккейтура. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Голами в матче отметились Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

Сборная России в последнем матче Кубка Первого канала (КПК) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге с крупным счетом обыграла команду Финляндии – 5:0. Разгромную победу российской команде принесли точные броски Кирилла Капризова, Василия Токранова, Никиты Нестерова, Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко. Такой результат позволил россиянам выиграть турнир с восемью очками.

Отметим, что сборная России победила всех своих соперников на КПК – помимо крупной победы над финнами команда Ильи Воробьева одолела шведов по буллитам (3:2), а также разгромила чехов (7:2).

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Также россияне после победы на Кубке Первого канала упрочили лидерство в общей таблице Евротура. В активе команды Воробьева 14 очков после шести матчей. На втором месте идут финны (10), на третьем — шведы (7), на четвертом — чехи (5).

Сборная России не оставила никаких шансов финнам. Как и в игре с чехами, большую часть шайб россияне забросили в ворота гостей во втором периоде – три. Причем две из них они организовали при игре 5 на 4, а забивали на этом отрезке исключительно защитники – Токранов, Нестеров и Гавриков.

За вторую 20-минутку сборная России суммарно нанесла 21 бросок по чужим воротам, тогда как гости — только три.

В первом и третьем периодах российская команда также владела полным преимуществом и больше финнов бросала по воротам, но в отличие от вторых 20 минут иногда позволяла «Львам» создавать голевые моменты. Несколько раз был близок к поражению цели Тони Раяла, но Игорь Шестеркин, который сменил на этот матч в рамке Илью Сорокина, действовал надежно.

Но в первом и третьем периодах отличились именно россияне, державшие весь матч высокий темп. После шикарной передачи Григоренко на 20-й минуте открыл счет в матче Кирилл Капризов, а после добивания по ходу заключительной 20-минутки довел дело до 5:0 уже сам Михаил.

Надо сказать, что Капризов стал автором исторического гола в ворота финнов! Он забросил первую шайбу на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, который посетил 71381 зритель. Такой показатель является европейским хоккейным рекордом.

Мировой рекорд принадлежит сразу двум матчам, и оба из них прошли на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году на этой арене состоялась игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А через три года на этом же стадионе прошел матч между «Детройтом» и «Торонто». Оба раза была зафиксирован аншлаг: посещаемость преодолела отметку в 100 тысяч зрителей.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча отметил, что команды играли в атмосфере праздника и поблагодарил зрителей за полные трибуны. По его словам, он, тренерский штаб и его подопечные запомнят этот матч на всю жизнь.

«Больше спасибо зрителям, что пришли. Прекрасный праздник. Спасибо ребятам. Первый период так еще, а потом полностью взяли игру в свои руки. Я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь. Прекрасные ощущение. Просто фантастика, включая организацию. Каждый человек хочет играть, когда на трибунах много зрителей.

Отличия льда? Мы хотели с утра покататься, но не получилось, потому что поздно легли спать, и не было смысла ехать. Отличия, конечно, есть. Надо приноровиться к площадке. Сразу в бой, поэтому первый период был средненьким», — сказал Воробьев.

Нападающий национальной команды Сергей Андронов согласился с оценкой тренера. Однако хоккеист отметил, что у него пока нет ощущения исторического момента.

«Замечательный праздник хоккея. Болельщик пришел, прекрасная атмосфера — одно удовольствие играть. Пока нет ощущения, что прикоснулись к историческому моменту, может, оно появится потом. Лед, конечно, перемороженный был, особенно в первом периоде. Я думаю, все дело в привычке. Нервозности перед игрой не было, выходили на матч в хорошем настроении», — заявил Андронов.

В свою очередь, форвард Никита Гусев выразил мнение, что сборная России в последних двух матчах показала свой максимум. Также хоккеист добавил, что российской команде необходимо было побеждать при такой атмосфере.

«Хорошо, что выиграли турнир. В двух последних матчах сборная показала свой максимум. Мне очень понравилось играть при такой большой аудитории. Думаю, что и остальным ребятам тоже. Чем больше народу, тем лучше, тем приятнее играть.

В такой атмосфере нужно было выигрывать. Конечно, на таких площадках немного другой хоккей, потому что немного свет другой, лед и борта другие, атмосфера иная. Привыкли быстро, пару смен — и все адаптировались», — сказал Гусев.

Интересно, что СКА сыграет с ЦСКА также на «Газпром Арене», поэтому может быть будет побит еще один рекорд по посещаемости российского и европейского хоккея.

«Скоро нам здесь играть с ЦСКА, с удовольствием сыграю», — подчеркнул Гусев.

Защитник сборной России Андрей Педан также позитивно оценил атмосферу на футбольном стадионе во время матча, но отметил, что ему не хватало снега.

«Команда выиграла — это главное. На раскатке чувствовалось, что большая дистанция между полем и болельщиками. Я даже побыстрее старался разворачиваться, чтобы в борт на въехать. Но к этому быстро привыкаешь.

Я за то, чтобы играть под открытой крышей. А еще лучше, чтобы снег шел! А вот ветер это лишнее. Шапку надел потому что все надели»,

— сказал Педан.

Однако за положительной обстановкой во время игры в Санкт-Петербурге, европейским рекордом, от журналистов не скрылся один отрицательный момент. Выяснилось, что по ходу матча с финнами травму получил автор дубля в ворота чехов (7:2) Андрей Локтионов.

«У Локтионова есть повреждение. Насколько серьезное, будут смотреть в клубе», — рассказал Воробьев.

Следующий этап Евротура пройдет в Швеции. Сборная России сыграет с Финляндией в Ярославе 7 февраля, а потом со шведами (9 февраля) и чехами (10 февраля).

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