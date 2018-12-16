Вторая молодость: Овечкин спас команду и побил старый рекорд

«Вашингтон Кэпиталз» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при совершенно сумасшедшем графике, где промежуток между двумя играми мог составлять всего лишь сутки.

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На этот раз оказался повержен «Баффало Сэйбрз» — команда, которая до начала встречи располагалась на одну строчку выше «столичных» в Восточной конференции, однако теперь уступила им третью позицию.

Нетрудно представить, каково было встретиться с таким сильным соперником на исходе марафона из нескольких матчей, идущих подряд почти без перерыва.

Однако у «Кэпиталз» в этом сезоне есть безотказное оружие — переживающий вторую молодость Александр Овечкин.

В свои 33 года нападающий показывает чудеса результативности и пока что идет на собственный снайперский рекорд по итогам регулярного чемпионата (65 голов за сезон), установленный им в сезоне-2007/08. Да, Ови действительно выступает на уровне себя 23-летнего.

В двух предыдущих встречах — против «Детройта» и «Каролины» — форвард оформил по хет-трику и в противостоянии с «Баффало» имел все шансы стать первым в истории НХЛ игроком, забросившим три шайбы в трех матчах подряд (моментов у «Вашингтона» хватало).

Однако сказалась усталость от предыдущих встреч — и Александр записал на свой счет «лишь» один гол и решающий буллит.

Любопытно, что россиянин вышел на авансцену в самый необходимый для команды момент. Матч складывался непросто: уже на третьей минуте «Баффало» открыл счет благодаря первому номеру драфта НХЛ-2018 Расмусу Далину — 18-летний швед нанес опасный бросок, а на добивании оказался точен Джек Айкел.

Оправившись от стартового удара, «Кэпс» сумели отыграться и к десятой минуте уже выйти вперед усилиями Бретта Коннолли и Якуба Враны, которому, кстати, помог отличиться российский нападающий Евгений Кузнецов, удобно покатив шайбу под бросок.

Но не тут-то было: во втором периоде юный вундеркинд Далин снова изрядно попортил нервы «столичным» и помог «клинкам» сделать счет 3:2 в свою пользу,

отдав вторую результативную передачу и сам отличившись голом. В обоих случаях «Вашингтон» был наказан за нарушение дисциплины — «Сэйбрз» забивали в большинстве.

То, с какой легкостью «Баффало» переворачивал игру, могло смутить любого соперника, однако не команду Александра Овечкина.

Получив шайбу в районе правого круга вбрасывания, россиянин снайперским броском ввинтил ее в ворота прямо над плечом голкипера — 3:3.

Благодаря этому голу Ови продлил результативную серию до 14 матчей (17 голов + шесть ассистов) и побил свой личный рекорд:

ранее ему удавалось набирать очки только в 13 встречах подряд, и было это около 12 лет назад. Ну, как тут не заговорить о второй молодости?

Завоевание Кубка Стэнли в сезоне-2017/18 очевидно прибавило Овечкину мотивации вопреки тому, чего можно было ожидать после реализации многолетней мечты. Теперь Александр Великий штампует голы с еще большей одержимостью и, возможно, впервые за долгое время получает чистое удовольствие от игры в хоккей — без тяжкого груза ожиданий недостающего трофея.

Овечкин, кстати, забивает уже шесть матчей подряд — за это время он расписался в воротах соперника десять раз.

В итоге самый свежий гол россиянина позволил «Вашингтону» сравнять счет в матче с «Баффало» (3:3), однако больше шайб в этой встрече заброшено не было — ни в третьем периоде, ни в овертайме. Второй раз за последние 48 часов «Кэпс» предстояло решить исход матча в серии буллитов.

В игре против «Каролины» единственным игроком, которому удалось реализовать буллит, был Якуб Врана — он и принес победу «столичным».

Однако на этот раз героем встречи безоговорочно являлся Овечкин — он и отправил решающую шайбу в ворота Картера Хаттона, спокойно сблизившись с голкипером, а затем неожиданно запустив снаряд между щитками.

Game. Set. Match. @ovi8 goes 5-hole for the shootout winner and makes it look so easy. pic.twitter.com/cizOiwoXUl — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 16 декабря 2018 г.

Стоит также отметить, что один из послематчевых буллитов красиво реализовал Кузнецов.

После встречи Александр Великий признал, что «Баффало» заставил его команду помучиться.

«Матч получился тяжелым. Мы играли два дня подряд, и сразу было понятно, что придется несладко.

В равных составах мы действовали неплохо, в отличие от спецбригад («Кэпс» не реализовали ни одно большинство. — «Газета.Ru»). Однако это здорово, что нам удалось вырвать победу.

У меня были хорошие моменты для взятия ворот и, конечно, я хотел оформить еще один хет-трик, но невозможно забивать столько каждую встречу.

Теперь нам надо немного передохнуть и перезарядить батарейки», — цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

После этой встречи «Кэпс» расположились на третьем месте Восточной конференции с 43 очками, добытыми в 32 играх. А вот «Баффало» опустился на четвертую позицию. У «клинков» также 43 балла, но они провели на один матч больше — 33.

Другие матчи

В других матчах этого дня «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» со счетом 6:4, причем российский голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 38 бросков.

Форвард «звезд» Александр Радулов записал себе в актив два ассиста, но это не помогло его команде добиться успеха.

В этот же день «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина одолел «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) в овертайме, однако россиянин, к сожалению, не сумел проявить себя во всей красе.

За 17 с половиной минут на льду Джино отличился лишь тремя бросками в створ и закончил матч с показателем полезности «-2».

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