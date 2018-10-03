Взять Америку штурмом: Овечкин вступает в сезон

В ночь на 4 октября в США и Канаде стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В нем старт в основных составах команд возьмут сразу 40 хоккеистов из России. С ними связано очень много интересных интриг, но и без россиян примечательного в сильнейшей лиге мира хватает с избытком.

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Какова мотивация «Вашингтона»

«Этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды – и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть, — рассказал официальному сайту НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. —

Остались Олимпийские игры – и все, можно заканчивать».

Впрочем, поклонникам команды не стоит паниковать раньше времени. «Кэпиталз» так долго шли к своему первому в клубной истории Кубку Стэнли и выиграли его тогда, когда этого уже никто не ждал.

Что бы ни говорил сейчас капитан, команда на самом деле настраивается на повторение успеха, и ее мотивация велика. Причин тому несколько.

Во-первых, как бы ни хотели в столице удержать Барри Троца, тренер не договорился о новом контракте, и теперь «Кэпс» будут выступать под руководством дебютирующего на такой должности Тодда Рирдена.

В данном случае это команде даже в плюс, поскольку молодой специалист заряжен сам и не даст забронзоветь своим подопечным.

Да те и сами не расслабляются. Все лето мы слушали разные истории о том, что происходило с заветным Кубком Стэнли. Где он только не побывал и что с ним только не делали вашингтонцы, отвисавшие на полную катушку.

Но вот начался тренировочный лагерь, и тот самый человек, который добился в хоккее почти всего, появляется на публике еще более поджарым с виду, чем год назад, когда специально сбрасывал вес.

Да, Овечкин продолжает адаптировать свое тело к тому, чтобы показывать и в возрасте хорошо за 30 хоккей, который утвердил его в статусе суперзвезды.

Рядом с ним уже ту же «должность» примерил на себя соотечественник Евгений Кузнецов, которому точно мало одного Кубка Стэнли.

Кузя вытеснил из первой тройке Никласа Бэкстрема, что одновременно говорит и о мастерстве россиянина, и о уровне и глубине состава команды.

«Вашингтон» точно не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но теперь у команды есть победный опыт и уверенность в себе, которые она приобретала весной через пот и кровь.

Выход в плей-офф автоматически сделает «столичных» одним из главных фаворитов сезона, и хотя в Столичном дивизионе за него придется побиться, сомнений в успешности регулярного чемпионата для команды Овечкина, Кузнецова и Дмитрия Орлова немного.

Голод «Питтсбурга»

Но борьба будет ожесточенной, в чем можно не сомневаться хотя бы из-за настроя «Питтсбурга». «Пингвинз» после двух подряд Кубков Стэнли уступили-таки своему извечному сопернику в полуфинале конференции, и теперь Евгений Малкин и Сидни Кросби решили, что пора возвращать главный трофей назад.

«Знаете, мы с Сидни Кросби поняли, что все еще молоды и имеем шанс на победу. Накануне мы говорили в самолете, что в этом году наша команда стала лучше. Мы подольше отдохнули, нам нужен Кубок обратно. Конечно, мы понимаем, что каждый год выигрывать не удастся. Что в лиге очень много хороших команд. Психологический аспект тоже, конечно, присутствует. Когда выигрываешь два раза подряд, тяжело показывать максимум в каждом матче, — это уже слова Малкина для портала НХЛ.

— Нам нужно, как говорится, отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. В прошлом году мы сделали шаг назад, теперь надо двигаться вперед».

Вообще, звучит угрожающе. Когда Джино и Кид Сид здоровы, они и так показывают доминирующий хоккей в лиге, а тут у них еще и повышенная мотивация. Можно ожидать совершенно огненного сезона от «пингвинов».

«Коламбус» на распутье

В тяжелой ситуации оказался еще один клуб Столичного дивизиона. В этом году «Коламбус Блю Джекетс», возможно, силен как никогда прежде, но будущее клуба весьма и весьма туманно.

Все дело в том, что «голубые мундиры» через год могут потерять разом двух своих главных (и единственных) звезд Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

У обоих истекает срок их контрактов, и оба не спешат подписывать новые, несмотря на все усилия генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена.

Что касается Панарина, то Хлебушек уйдет почти наверняка, поскольку хочет жить в одном из мегаполисов США. Какой бы ни была сильной команда в Коламбусе, сам город в Нью-Йорк или Лос-Анджелес превратиться не может.

По слухам, в таком решении Артемия велика роль его девушки Алисы Знарок (дочери знаменитого тренера), но сути дела это не меняет.

Что до Бобровского, то у него вроде бы претензий к месту проживания нет, но он хочет выиграть Кубок Стэнли и сомневается, что это удастся сделать с «Блю Джекетс», особенно если команда потеряет своего лучшего полевого игрока Панарина.

В любом случае, Кекяляйнен уже заявил, что не будет обменивать ни того, ни другого, и как бы ни сложилось лето, этот сезон россияне проведут в составе «голубых мундиров», а значит, Джон Торторелла сможет выжать из весьма перспективной команды максимум.

Вот только каким он будет в дивизионе, где помимо «Вашингтона» и «Питтсбурга» есть еще задорный, молодой и уже очень сильный «Нью-Джерси Девилз» с обладателем «Харт трофи» (приза самому ценному игроку лиги) Тэйлором Холлом и бравая «Филадельфия Флайерз» с первой парой монструозных молодых защитников Шейн Гостисбеер — Иван Проворов.

Кстати, в состав «Филли» пробился через тренировочный лагерь 21-летний российский форвард Михаил Воробьев, который не впечатлил в прошлом сезоне в фарм-клубе «летчиков» «Лихай Вэлли».

Статистами в дивизионе выглядят разве что две нью-йоркские команды. У «Рейнджерс» началась масштабная перестройка, в которой пока не видно, какой хочет видеть команду руководство. В любом случае, сейчас она выглядит слишком слабой для реальной борьбы за плей-офф, так что остается только пожалеть нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича, но последний хотя бы играет в первом звене.

Ну а «Айлендерс» лишились своего капитана Джона Тавареса, уставшего не решать никаких задач и выбравшего новый виток карьеры. Без него из «островитян» словно выпустили воздух. Никаких надежд на грядущий чемпионат нет.

Атлантика под кленовым листом

В Атлантическом дивизионе наметилась новая династия. Возможно, сейчас говорить так преждевременно и самонадеянно, но проект, планомерно выстраиваемый в «Торонто» впечатляет.

Что все у «Мэйпл Лифс» серьезно, стало понятно пару лет назад, когда наставником команды назначили Майка Бэбкока, которого большинство специалистов считают лучшим главным тренером в мире.

Потом клуб выбрал на драфте Остона Мэттьюса и целую россыпь других молодых талантов, включая Митча Марнера и Вильяма Нюландера, а на рынке свободных агентов подписал суперветерана Патрика Марло.

И вот теперь «кленовые листья» смогли выиграть борьбу за Джона Тавареса, который станет действительно фантастическим усилением для уже и без того очень серьезного коллектива.

Учитывая, что сам Таварес родом из Торонто и в детстве спал на постельном белье «Мэйпл Лифс», у сине-белых уже было преимущество над конкурентами, но ведь и сам игрок будет максимально заряжен на льду.

В симуляции сезона, которую ежегодно проводит перед началом реального регулярного чемпионата компания EA Sports в своей игре NHL, именно «Торонто» стал обладателем Кубка Стэнли.

Для нас же эта команда будет еще более интересной, чем раньше, ведь вдобавок к уже закрепившемуся за океаном Никите Зайцеву в состав смог пробиться еще один российский защитник Игорь Ожиганов.

Новая ступень Кучерова

При этом прямо сейчас «Торонто» не выглядит главным фаворитом в дивизионе хотя бы из-за наличия в нем «Тампа-Бэй».

«Лайтнинг» с Никитой Кучеровым, Стивеном Стэмкосом, Виктором Хедманом, Райаном Макдоной и Андреем Василевским — это один из главных фаворитов всего сезона.

Никаких сомнений в успешном для команды регулярном чемпионате, если лидеры (например, Стэмкос) избегут серьезных травм, нет.

И сейчас к тому же все ждут прогресса от двух молодых российских звезд Кучерова и Василевского. На секундочку, речь идет о парнях, один из которых весь сезон боролся за звание лучшего бомбардира лиги, а другой едва не выиграл «Везина трофи» (приз лучшему вратарю чемпионата).

Но Никита и Андрей действительно могут и даже должны добавить. В прошлом сезоне оба не смогли выдержать заданный в начале сезона темп и концовку, по меркам их нынешних суперзвездных статусов, завалили.

Сложно представить, кто сможет остановить фантастически сбалансированную и классную дружину Джона Купера в плей-офф, если на этот раз ребята проведут ровный сезон, ведь «молния» и так уступила «Вашингтону» лишь в седьмом матче финала конференции.

«Мишки», «ураганы» и все остальные

Среди других команд дивизиона наиболее весомыми кажутся заявки на плей-офф со стороны «Бостона», «Каролины» и «Флориды».

С «Брюинз» все понятно: это все та же мощная (во всех смыслах) команда, которая, постепенно обновляясь, сохраняет элитный или подэлитный уровень. Брэд Маршан, Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Дэвид Бэйкс, Давид Крейчи, Здено Хара, Тукка Раск — этот набор имен практически гарантирует плей-офф.

«Харрикейнз» же смогли за несколько лет собрать очень быстрый и талантливый молодой коллектив, которому в прошлом сезоне немного не хватило опыта.

Не факт, что хватит сейчас, но команда из Роли будет безусловным претендентом на выход в Кубок Стэнли. Ну а нам особенно будет интересно наблюдать за связкой юных россиян Андрея Свечникова и Валентина Зыкова.

«Пантерз» обладают вполне боевым составом, одним из лидеров которого является Евгений Дадонов, и откуда не выпадает другой российский форвард Максим Мамин.

К уже имевшимся финскому капитану с русскими корнями Александру Баркову и Джонатану Юбердо был выменян Майк Хоффман, никуда не делись классные защитники Арон Экблад и Кит Йэндл, ну а Роберто Луонго по-прежнему надежен на последнем рубеже.

В прошлом сезоне «Флориде» не хватило очка для выхода в плей-офф, и команда в целом готова шагнуть выше.

Чего не скажешь о «Монреале» и «Оттаве», погрязших — один в перестройке, другая в не пойми чем. И те, и другие слабы, и «Канадиенз» не поможет Никита Щербак, которого, кстати, планируют обменять. Вряд ли пока стоит чего-то серьезного ждать и от еще одного аутсайдера конференции «Баффало» — Джеку Айкелу пока не собрали необходимую для побед свиту.

Не дорос до больших побед и даже до плей-офф пока что перестраивающийся после эры Никласа Лидстрема, Павла Дацюка и только завершившего этим летом карьеру Хенрика Зеттерберга «Детройт». В «Ред Уингз» мы будем следить за братом Андрея Свечникова — Евгением. Правда, начало сезона он пропустит из-за травмы.

Возвращение Ковальчука

Главной российской интригой Западной конференции стало, конечно, возвращение в сильнейшую лигу мира Ильи Ковальчука.

Наш форвард-ветеран думал над тем, в какую команду-контендера прийти, и в итоге оказался в «Лос-Анджелесе», очевидно, решившим пойти по пути «Сан-Хосе».

«Кингз» собрали опытную и мощную команду, которая должна показать результат. Многие из этого состава уже выигрывали Кубок Стэнли, но последние удачные сезоны были давненько.

Предсезонка у «королей» откровенно не получилась (семь поражений в восьми выставочных встречах), а Ковальчуку пока никак не могут найти оптимальную тройку в равных составах.

Пока все идет к тому, что он начнет сезон во втором звене с Джеффом Картером и Адрианом Кемпе но главным козырем Ильи останется игра в большинстве, где они будут доминировать на синей линии с Дрю Даути.

Тихоокеанский омут

Вообще, Тихоокеанский дивизион традиционно не очень-то российский. Здесь есть «Эдмонтон Ойлерз» с Конором Макдэвидом; «Сан-Хосе Шаркс» с Джо Торнтоном, Джо Павелски, Брентом Бернсом, а теперь еще и Эриком Карлссоном и определенно составом-контендером; есть вечно-перспективный «Калгари Флэймз» со связкой Джонни Годро — Шон Монахэн; есть открытие и финалист прошлого сезона «Вегас Голден Найтс»; есть традиционно крепкий «Анахайм Дакс» с Райаном Гетцлафом и Кори Перри и вечно прозябающая «Аризона Койотс».

И ни у кого из них нет наших соотечественников в составе!

Кроме «Кингз» российский хоккеист есть только в ростере «Ванкувера». В составе «Кэнакс» закрепился молодой Николай Голдобин. Вот только «косатки» перестраиваются после завершения карьер братьев Сединов, и претендуют разве что на приз лучшему новичку для шведского суперталанта Элиаса Петтерсона.

В этом дивизионе безоговорочным фаворитом выглядит, конечно, выменявший у «Оттавы» Карлссона «Сан-Хосе», а «Анахайм» где-то рядом. Остальные же могут как выстрелить, так и провалиться.

Тарасенко против Радулова

В Центральном дивизионе российский легион куда обширнее, и даже суперзвезд из нашей страны целых две.

Речь, конечно, а снайпере «Сент-Луиса» Владимире Тарасенко и зажигалке «Далласа» Александре Радулове. Причем им будут помогать соотечественники Иван Барбашев у «Блюз» и Валерий Ничушкин у «Старз».

И «музканты», и «звезды» очень хотят выдать мощный сезон. Для этого первые подписали наконец достойного центра под Тарасенко — Райана О'Рэйлли. Ну а в Техасе есть самое острое звено лиги: Джейми Бенн — Тайлер Сегин — Александр Радулов.

Правда, фавориты в дивизионе другие. Это те же, кто разбирался между собой и в регулярке, и в плей-офф прошлого сезона.

«Нэшвилл Предаторз» и «Виннипег Джетс» (в защите играет Дмитрий Куликов) обладают мощнейшими составами с поставленной классной и эффективной игрой. Чтобы они провалили сезон и не вышли в Кубок Стэнли, должно произойти что-то экстраординарное.

Не забываем следить за «Колорадо», ведь ворота «Эвеланш» защищает Семен Варламов, которому теперь предстоит конкуренция с Филиппом Грубауэром, в защите бьет все что движется Никита Задоров. В прошлом сезоне «лавина» очень здорово бежала. Сможет ли она опять добежать до плей-офф?

На этом фоне грустно за недавнего претендента на звание команды-династии «Чикаго Блэкхоукс». «Черные ястребы» сдали и остро нуждаются в перестройке, но никак на нее не решатся. Вместе с командой, к сожалению, регрессирует и российский центр Артем Анисимов, вылетевший из топ-6. Откровенно говоря, предпосылок для выхода чикагцев в плей-офф особо нет.

Скорее там снова будет «Миннесота Уайлд» — самая загадочная из мощных команд. Такое ощущение, что проклятье плей-офф для Брюса Будро действительно существует, и пока он у руля «дикарей», Райану Сутеру, Заку Паризе, Девану Дубнику и остальным не светят успехи в Кубке Стэнли.

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