Феерия Загитовой и борьба Медведевой: россияне взяли Европу

В Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, в ходе которого российские спортсмены завоевали девять медалей из 12. Это уже четвертый раз, когда отечественным фигуристам покорялось такое количество наград на континентальном первенстве: ранее это удавалось сделать в 1998, 1999 и 2015 годах.

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Загитова вознесла себя на уровень Медведевой

В женском одиночном катании на чемпионате Европы стало окончательно ясно: у Евгении Медведевой появилась равная по силам конкурентка — 15-летняя Алина Загитова.

Вчерашняя юниорка ворвалась в этот взрослый сезон победами на двух этапах Гран-при в Китае и Франции, а затем оказалась сильнее всех в финале серии. Красивая победа на декабрьском чемпионате России добавила поклонникам юной звезды оптимизма, однако все еще нельзя было со стопроцентной уверенностью сказать, что Загитова — ровня Медведевой.

Причина проста — на тот момент девушки еще ни разу не пересекались по ходу сезона: этапы Гран-при им выпали в разных странах, а затем Евгения получила перелом стопы и пропустила два месяца,

не приняв участия в финале серии и в национальном первенстве.

Можно, конечно, вспомнить встречу двух подопечных Этери Тутберидзе на чемпионате России — 2016, но тогда Загитова еще была юниоркой и не претендовала на такую сложность программы. В итоге девушка уступила своей маститой оппонентке более десяти баллов, заняв второе место.

С тех пор Алина сильно прибавила, и, наконец, на домашнем чемпионате Европы две самые яркие звезды в женском одиночном катании показались на одном небосклоне.

Результат известен: недавняя юниорка обошла двукратную чемпионку мира и Европы почти на шесть баллов (238,24 против 232,86), выиграв и короткую, и произвольную программы.

Причем по технической сложности Загитова уже превосходит Медведеву: у нее все прыжки запланированы на вторую часть выступления, чтобы получить надбавку, а невероятные каскады, вроде «тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер», заставляют конкуренток лишь развести руками.

Очевидно, что при чистом прокате обеих соперниц лидировать должна более юная фигуристка, однако у Медведевой оставался последний козырь в рукаве — оценка за компоненты: артистизм, красоту, передачу музыки, сложность связок между элементами и другие подобные вещи.

Благодаря наработанному авторитету двукратная чемпионка Европы всегда получала очень высокие баллы по этим показателям, в то время как «темной лошадке» Загитовой эти оценки придерживали.

Однако на чемпионате Европы судьи, кажется, окончательно признали недавнюю юниорку своей, выставив за компоненты невероятно высокие 75,30 балла.

Теперь Медведевой нечем крыть — надо либо усложнять программу, либо надеяться на падения Загитовой, которая время от времени грешит ошибками в коротком выступлении.

При этом стоит отметить, что Евгения вернулась после перелома стопы и двухмесячного перерыва, что, возможно, сыграло свою роль в детской ошибке на двойном акселе в короткой программе и в не самом четком исполнении тройного лутца в произвольной.

«Самая главная моя победа — то, что зал встал после моего проката, потому что двухмесячный перерыв между соревнованиями очень сильно сказывается, —

приводит слова фигуристки сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — В течение сезона от старта к старту спортсмен набирает форму. Но из-за ноги вылетело два старта. И я действительно себя преодолела».

Медведевой очень важно забыть досадный двухмесячный простой прямо накануне Олимпиады — она даже заказала себе новое алое платье для произвольной программы «Анна Каренина» вместо черного траурного.

Теперь главной фигуристке России необходимо полностью восстановить здоровье и психологическое равновесие — до Олимпийских игр осталось меньше месяца.

Появление Загитовой, конечно, обнадеживает российских болельщиков в плане «золотых» ожиданий, однако не стоит забывать об истории Юлии Липницкой, которая тоже поехала на Олимпиаду в возрасте 15 лет и «перегорела».

Коляда упорствует в падениях, Алиев пробивается к Олимпу

В мужском одиночном катании ситуация схожая: лидер фигуристов России последних двух лет Михаил Коляда уступил вчерашнему юниору Дмитрию Алиеву.

Надо только сделать скидку на то, что наши парни, к сожалению, не задают тон в мировом фигурном катании, и боролись на чемпионате Европы только за второе и третье место после легендарного испанца Хавьера Фернандеса.

В итоге вторым стал Алиев с 274,06 балла, а Коляда — третьим с 258,90. Оба отстали от Фернандеса на огромное количество пунктов — тот набрал 295,55.

При этом Михаил продолжает регулярно падать с четверного лутца, который стоит у него в самом начале программы и сразу портит весь настрой и впечатление,

а в произвольном выступлении ученик Валентины Чеботаревой не исполнил толком ни одного четверного прыжка.

Нестабильность Коляды вызывает серьезное беспокойство, ведь при чистом исполнении он способен соперничать на самом высоком (и даже олимпийском) уровне — сложность программы у фигуриста заоблачная, и на тренировках он, по отзывам тренеров, с ней справляется.

Алиев же решил не рисковать и откатал немного упрощенную программу по сравнению с той, что собирался.

В частности, наставник 18-летнего спортсмена Евгений Рукавицын в интервью «Газете.Ru» заявлял, что на чемпионате Европы ученик покажет четверной лутц, но этот элемент зрители так и не увидели.

С одной стороны, решение абсолютно верное: для попадания в заявку на Олимпиаду фигуристу нужно было выступить без явных провалов и занять место на пьедестале.

Например, 19-летний Александр Самарин, неплохо выступавший по ходу сезона, решил пойти до конца и наделал очень много ошибок в короткой программе, упав с четверного лутца, не сделав четверной тулуп и так опустившись в таблице, что отквитать это отставание было уже невозможно.

Алиев спокойно откатал обе программы с минимальными погрешностями, и теперь именно он едет на Игры, а Самарин — в запасном составе.

С другой стороны, без трех четверных прыжков и того же четверного лутца на Олимпиаде делать нечего, а чемпионат Европы был последней возможностью выполнить этот элемент под давлением публики на крупных соревнованиях — хотя бы чтобы проверить себя.

Будем надеяться, что Алиев проявит психологическую зрелость в Пхенчхане и откатает свою программу чисто, поскольку Коляда в этом плане не самый предсказуемый фигурист.

Спортивные пары оккупировали пьедестал

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы, несмотря на провал короткой программы в исполнении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, регулярные ошибки Ксении Столбовой и Федора Климова, а также сломанный палец Натальи Забияко, который помешал ей с Александром Энбертом откататься в полную силу. Тем не менее,

как отметил в интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, «на чемпионате Европы соревноваться особо и не с кем. Конечно же, наши пары — сильнейшие!».

Впрочем, нельзя сказать, что триумф российских пар — это местечковая победа, которая совершенно не говорит об их силе на международной арене. Тарасова / Морозов после помутнения в коротком программе откатали произвольную на таком уровне, что набрали 151,23 балла (в сумме — 221,60) и отыграли четыре места, завоевав золото.

Это действительно был уровень Олимпиады — с идеальным четверным подкрутом и каскадом из трех прыжков.

Самое главное теперь — обрести чемпионское спокойствие и стабильность. В декабрьском финале Гран-при Тарасова / Морозов уже напугали своих фанатов неожиданным провалом в произвольной программе после прекрасно исполненной короткой: множество ошибок опустили их на итоговое пятое место.

Те же проблемы и у Столбовой с Климовым, правда, они допускают серьезные погрешности намного чаще предыдущей пары. Сложность и артистизм позволяют фигуристам время от времени занимать вторые места, как они сделали это на чемпионате Европы, заработав в сумме 211,01 балла.

Прогнозировать успех этой пары на Олимпиаде довольно сложно: за весь сезон им так и не удалось выйти на стабильный топовый уровень.

Забияко / Энберт стали третьими с 210,18 пункта в активе и признались, что просто рады тому, что «могут бороться с сильнейшими».

Танцы вслепую спасли Боброву и Соловьева

В танцах на льду золото предсказуемо забрали гениальные французы Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, попутно установив очередной рекорд по баллам за произвольную программу — 121,87.

Однако невероятно чувственное произвольное выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, с которым они заняли второе место (187,13), не оставляет сомнений — за медаль в Пхенчхане бороться можно и нужно.

Драматическая постановка о слепой девушке, которой возлюбленный дарит свое зрение, по своей художественной силе и накалу страстей превзошла, пожалуй, все остальные программы соревнований. Жаль, что в техническом плане за французами все же пока не угнаться.

Возможно, в технике с Пападакис и Сизероном когда-нибудь поспорят молодые Александра Степанова / Иван Букин, которые уже чуть ли не исполняют сальто в первой поддержке произвольной программы.

Но пока что они лишь многообещающее будущее российских танцев на льду. Впрочем, третье место чемпионата Европы после таких опытнейших соперников — отличный результат. Причем от Бобровой / Соловьева спортсмены отстали совсем чуть-чуть — 184,86 баллов против 187,13.

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