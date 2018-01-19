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«Катались наотмашь: у нас есть задача на Олимпиаду»

Россияне заняли весь пьедестал чемпионата Европы‍ по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов РИА Новости
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. Победители Евгения Тарасова и Владимир Морозов признались, что достичь нужного результата им помогла злость на самих себя, серебряные призеры Ксения Столбова и Федор Климов остались недовольны и выразили желание кататься под «Ленинград», а обладатели бронзы Наталья Забияко и Александр Энберт порадовались, что смогли навязать борьбу сильнейшим соперникам.

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию преподнес российским болельщикам приятный сюрприз — отечественные спортсмены заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар.

Этот триумф оказался еще ярче, потому что пришел неожиданно: по итогам короткой программы лидировали французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре (75,52 балла), которые почти на 2,5 пункта обгоняли россиян Наталью Забияко и Александра Энберта (72,95),

а третьими шли Ксения Столбова и Федор Климов (72,05).

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Фавориты турнира Евгения Тарасова и Александр Морозов и вовсе находились на пятой строчке (70,37) после множества допущенных ошибок — в частности, падения партнерши после выброса.

Однако во втором виде программе россияне собрались и показали впечатляющее катание.

«Вышли злые сами на себя»

Тарасова и Морозов набрали 151,23 балла, став шестой парой в истории, которой покорился такой результат на произвольном выступлении. В сумме пара получила 221,60 балла и переместилась с пятой строчки на первую, защитив титул чемпионов Европы.

«Мы были сильно злы после короткой программы, вышли злые на самих себя, на соперников и на ситуацию, катались наотмашь, — объяснил такое резкое изменение в настрое Морозов.

— И насчет каскада не было никаких сомнений. Задача стояла показать максимум и доказать и себе, и судьям, что короткая была случайностью, что мы готовы делать все элементы».

Тарасова отметила, что проявить весь свой артистизм ей помог зажигательный танец партнера.

«Я несколько раз замечала, что когда катаемся на тренировках — это одно, а

на соревнованиях вижу новые танцевальные жесты Володи, и мне самой еще больше танцевать хочется.

Напоследок фигуристы заверили, что у них есть серьезные планы на Олимпиаду-2018.

«Кардинальных перемен к Играм не будет, возможно, будут небольшие корректировки. Олимпийская надежда? Мы стараемся от этого абстрагироваться.

Каждый ставит перед собой свои задачи, и у нас есть задача на Олимпиаду — сложная и серьезная.

Но мы не задумываемся, мы хотим побеждать и стараемся это делать. В любом случае, мы в сборной самые молодые», — цитирует Морозова ТАСС.

«Катались бы под Ленинград»

Столбова и Климов тоже подтянулись по сравнению с короткой программой — с третьего места на второе, — хотя Ксения вновь упала, а Федор не докрутил один каскад. За вторую программу спортсмены получили 138,96, а в сумме — 211,01.

«Я не плакала в конце, хотя хотелось», — призналась Столбова после выступления.

«Мы плохо прокатали, опять прыжки сорвали, — констатировал Климов. — И невидимых глазу ошибок и шероховатостей тоже было предостаточно, мне это не понравилось, я недоволен.

К Олимпиаде поработаем над хореографией, а в произвольную программу вернем каскад «три плюс три».

Финальным аккордом интервью стал ответ Столбовой на вопрос о том, под какую музыку пара хотела бы выступить, если бы не цензура:

«Это очевидно, мы бы катались под «Ленинград».

«Поняли, что можем бороться с сильнейшими»

Менее статусная по сравнению с двумя предыдущими пара Забияко / Энберт по итогам произвольной программы набрала 137,23 балла и завоевала бронзу чемпионата Европы с общим результатом 210,18, хотя после первого дня претендовала на золото.

Помешала ошибка на каскаде из трех прыжков — оба завалили риттбергер. Тем не менее, спортсмены остались довольны своим выступлением.

«Мы поняли, что можем бороться с сильнейшими», — подчеркнула Забияко.

«Это очень мотивирует, нам было приятно, что хорошо откатали, что оценили судьи, и получилась борьба с сильнейшими, — вторил своей партнерше Энберт. — Было приятно кататься, получились практически все сложные элементы.

К сожалению, допустили ошибочку на каскаде, но общего позитивного впечатления не испортило. Надеюсь, зрителям тоже».

«Из-за допинг-проверки чуть не опоздали на самолет»

Тренер всех трех российских пар Нина Мозер призналась, что подопечные поразили ее своим провалом в короткой программе.

«Пощекотали мне нервы ребята. Но я очень довольна, как они отработали сегодня произвольные прокаты.

Чистых прокатов я ждала еще вчера, ведь они все в хорошей форме. Их неудача для меня стала большой неожиданностью, но сегодня я поняла — все в наших руках, мы умеем исправлять ошибки».

Также наставник россиян отметила, что в преддверии Игр-2018 фигуристов постоянно навещают допинг-офицеры.

«Впереди Олимпиада, надо работать, а там как бог даст. Наших ребят постоянно проверяли, о чем спортсмены не раз мне сообщали, а один раз ребята из-за этого чуть не опоздали на самолет. Вот поэтому мы не задумываемся о 28 января (в этот день должен стать известен список россиян, допущенных на Игры под нейтральным флагом. — «Газета.Ru»), потому что знаем — мы чистые», — заключила Мозер.

Потрясающий успех на домашнем чемпионате Европы по фигурному катанию!! Весь пьедестал наш!! Евгения Тарасова @_tarasova_evg и Владимир Морозов @morozov_v92 заняли первое место !! Ксения Столбова @stolbova_ksenia и Фёдор Климов @klimov_f завоевали серебро!! Третье место заняли Наталья Забияко @nataljazabijako и Александр Энберт @insdel777 !! Таким образом , наши пары повторили успех 2015 года!! Поздравляем чемпионов и тренеров во главе с Ниной Мозер @mozer_team !! Вперёд, Россия !!#спорт#sport#ЧемпионатЕвропы#фигурноекатание#весьпьедесталнаш#ТарасоваиМорозов#СтолбоваиКлимов#ЗабиякоиЭнберт#министерствоспорта#мылюбимспорт#welovesport

Публикация от Министерство спорта РФ (@minsport_rf)

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