Открытия года: «молния» Сергачева и взлет Загитовой

Футбол. Александр Головин

На чемпионате Европы — 2016 многие были удивлены решению Леонида Слуцкого доверить место в стартовом составе Александру Головину — но уже под конец 2017-го 21-летний хавбек ЦСКА видится в роли чуть ли не главного действующего лица в построении атак сборной на будущем чемпионате мира.

Александр прогрессирует с невероятной скоростью, за год успев стать главным сначала в московском клубе, а затем и в национальной команде.

За Головиным следят в лондонском «Арсенале» и дортмундской «Боруссии», а его стоимость — по данным главного сайта о трансферах Transfermarkt.de — выросла на €5 млн и сейчас составляет €8 млн.

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Конечно же, его хвалит главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Он все тот же мальчик, который любит футбол, который после игры приходит и просит мяч поиграться, как во дворе. Если бы его понесло, мы бы, конечно, все вместе поставили бы его на место. Но его не заносит, он все такой же, каким я его знал год-полтора назад», — признается специалист.

И это, пожалуй, главная характеристика для молодого полузащитника.

Головин не «взрывает» СМИ громкими высказываниями, не тратит огромные деньги на машины, не попадает в скандалы, — кажется, он только и делает, что совершенствует свою игру.

И это дает свой отклик. Так, к примеру, недавно его похвалил Массимо Каррера, наставник главных антагонистов красно-синих — московского «Спартака».

«Открытие года — Головин из ЦСКА. Очень сильный молодой игрок», — сказал итальянец в интервью «Спорт-Экспрессу».

В осенних товарищеских матчах с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) — и это явно бросалось в глаза — сборной очень не хватало на тот момент травмированного Головина: за небольшой промежуток времени Александр превратился в основообразующего игрока середины поля в национальной команде.

Сам Головин не зазнается, отмечая, что еще молод для исполнения функций лидера коллектива и на поле, и вне его, но все же старается брать на себя игру в некоторых эпизодах.

Любопытно, что британское издание Goal ранее даже включило его в список потенциальных открытий чемпионата мира — и в это верится очень охотно.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

22-летний полузащитник «Локомотива» на Кубке Конфедераций — 2017 провел на поле только одну минуту, выйдя в самой концовке встречи с Новой Зеландией, однако минувший год все равно обязан занести себе в актив.

При этом минувшим летом в СМИ царила трансферная сага имени Алексея — агент игрока якобы требовал зарплату в €2 млн плюс подъемные в размере около €3,5 млн, на что совершенно не был готов идти президент «Локомотива» Илья Геркус.

В какой-то момент переход хавбека в «Рубин» казался делом осуществленным, но стороны все же сели за стол переговоров и смогли уладить трения.

Миранчук остался в московском клубе, и сейчас ни один из поклонников команды об этом не жалеет.

В 2017 году у игрока 12 забитых мячей и 12 голевых передач за красно-зеленых во всех турнирах, а также три мяча и две передачи в девяти встречах за национальную команду.

Его трансферная стоимость выросла с €4,5 млн (декабрь 2016-го) до €7,5 млн (октябрь 2017-го).

Миранчук входит в десятку чемпионата по ключевым передачам за игру (1,9; девятое место), по попыткам дриблинга (1,6; шестое место), по голам (семь; шестое место) и передачам (пять; шестое место).

В данный момент кажется, что на Алексея немало повлияла именно история с контрактом. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, именно из-за нее он практически не сыграл на Кубке конфедераций.

Зато после закрытия саги футболист явно взялся за голову и заметно повзрослел.

«Думаю, переговоры затянулись еще потому, что это был мой первый большой контракт. Остерегался, боялся, не доверял… Надеюсь, что это был не последний мой контракт в жизни», — говорил ранее Миранчук в интервью «Чемпионату».

В контрольных поединках национальной команды он все еще ни разу не провел на поле весь матч, но представить Алексея вне заявки сборной уже не получается.

Хоккей. Михаил Сергачев

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) давно нет проблем с российскими нападающими. Павел Буре и Сергей Федоров, Илья Ковальчук и Павел Дацюк, Александр Овечкин и Евгений Малкин, Никита Кучеров и Александр Радулов в разные времена, но зажигали в главном хоккейном чемпионате планеты.

С голкиперами проблем тоже, вроде как, не было — Николай Хабибулин, Евгений Набоков, Илья Брызгалов, Семен Варламов, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, — список можно продолжать бесконечно.

А вот по-настоящему крутых защитников можно пересчитать по пальцам.

Наверное, 19-летнего Михаила Сергачева пока рано ставить в список величайших россиян в НХЛ, но не отметить его прогресс просто невозможно — в 2017 году россиянин выглядит по-настоящему здорово.

Сергачев, права на которого принадлежат казанскому «Ак Барсу», был выбран в первом раунде драфта 2016 года под очень высоким девятым номером «Монреалем».

Конечно, это не самый топовый выбор среди наших защитников. Выше были и Олег Твердовский (1994 год, общий №2), и Андрей Зюзин (1996 год, общий №2), и Дарюс Каспарайтис (1992 год, общий №5), и Виталий Вишневский (1998 год, общий №5), и совсем недавно Иван Проворов (2015 год, общий №7), который уже является лидером «Филадельфии».

И в канадском клубе дела у Михаила как-то не пошли. Сергачев провел всего четыре игры в октябре, а оставшуюся часть сезона выступал за клуб лиги Онтарио «Уинсор Спитфайрз». Тренер «Канадиенс» Клод Жюльен перед началом сезона-2017/18 избавился практически от всех российских игроков в команде, обменяв среди прочих и Сергачева — в «Тампу». И, кажется, совершил подарок как самому хоккеисту, так и клубу из Флориды.

Главный тренер «молний» Джон Купер доверил игроку место в стартовом составе и не прогадал — свое первое очко в лиге Сергачев набрал в первой же игре за новую команду. Спустя три матча молодой защитник еще раз отдал передачу и окончательно почувствовал уверенность.

Позади 35 игр — а у Сергачева восемь заброшенных шайб и 15 передач при показателе полезности в «+12».

По такой игре в нынешнем сезоне он явный претендент на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона — «Газета.Ru»). Среди конкурентов выделяется нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер (38 игр; 13+16), но его показатель полезности «-19» и выступления команды из Глендейла в целом (21 очко — худший результат в лиге) не позволяют на равных идти с Сергачевым. Еще один претендент — Мэтью Барзел из «Нью-Йорк Алендерс». В нынешнем сезоне после 36 матчей на его счету 35 (12+23) очков, команда идет на границе зоны плей-офф на Востоке, но, если «Тампа» продолжит оставаться на первом месте, никто отнять этот приз у Сергачева не сможет.

В начале года россиянин помог молодежной сборной завоевать бронзовые медали чемпионата мира и вполне мог отправиться в Баффало на еще один турнир, но регулярные выступления за клуб в сезоне не позволили ему это сделать, что, по словам самого Сергачева, не так уж и плохо.

Кирилл Капризов

Кирилла Капризова сложно в полной мере назвать открытием этого года: хоккейные «гики» знали его еще по давним играм за новокузнецкий «Металлург». Но вот широкая публика услышала об этом парне практически ровно год назад — во время молодежного чемпионата мира в Монреале и Торонто.

20-летний хоккеист к этому моменту успел стать лучшим снайпером сборной России на МЧМ, обогнав Кучерова, Артемия Панарина и других уже состоявшихся звезд НХЛ, а также лучшим бомбардиром на МЧМ-2017, после которого все и заговорили про него. В «бронзовом» турнире на его счету девять шайб и три передачи.

Новая звездочка российского хоккея после чемпионата мира в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» забросил восемь шайб (в том числе — три в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом»), в итоге завершив сезон с 23 голами и 20 передачами в чемпионате.

Все рассчитывали, что после такого выступления Кирилл отправится в НХЛ, тем более «Миннесота» активно интересовалась возможностью переезда (Капризов был выбран «Уайлд» на драфте 2015 года под общим 135 номером — «Газета.Ru»), но игрок избрал совсем другой вариант — забрал нападающего по истечении его контракта с уфимским клубом московский ЦСКА.

И спустя половину нового сезона КХЛ можно говорить, что Капризов не ошибся в выборе.

20-летний хоккеист — лидер команды по всем статистическим показателям (33 очка, 14 шайб, 19 передач) и одна из надежд сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

И пусть чемпионат мира в мае хоккеист пропустил, а также не отличился результативными действиями на Кубке Первого канала, но на финском этапе — Кубке Карьяла — Капризов отметился двумя голами и к Олимпиаде точно должен прибавить.

Фигурное катание. Алина Загитова.

15-летняя Алина Загитова в 2016-м победила в финале Гран-при среди юниоров, заодно обновив все мировые юниорские рекорды (в короткой, произвольной и итоговой программах) и заняла второе место на чемпионате России уже на взрослом уровне, уступив только Евгении Медведевой.

В новом году спортсменка принялась доказывать свой статус, для начала победив на чемпионате России среди юниоров, а затем став первой на юниорском чемпионате мира, еще улучшив достижения в произвольной программе и в сумме.

Перед стартом олимпийского сезона Загитова не стала раскрывать задачу: «Про Олимпиаду я не буду говорить. И про задачу на сезон говорить тоже не буду, это секрет», — отмечала спортсменка.

Секретом оказалась невероятная подготовка к сезону, за что отдельное спасибо следует сказать тренеру Загитовой Этери Тутберидзе (на секундочку, названной тренером года по версии Министерства спорта России).

Под руководством Тутберидзе, которая также тренирует и Медведеву, «преемница Липницкой» Загитова стала победительницей итальянского Трофея Ломбардии, а затем взяла два этапа серии Гран-при в Пекине и Гренобле.

На финальном этапе Гран-при в Японии спортсменка из Ижевска также завоевала первое место (223,3), опередив соотечественницу Марию Сотскову (216,28) на огромные 7,02 балла.

Теперь уже все в один голос заговорили, что Загитова стала явной претенденткой на Олимпиаду и должна взять реванш у Медведевой за прошлогоднее поражение на чемпионате России. К сожалению, Медведева не смогла принять участие в национальном первенстве из-за травмы ноги и Загитова одержала победу, обеспечив себе участие на Олимпийских играх в Пхенчхане.

На свои первые Игры Загитова отправится в статусе нейтрального спортсмена, но сама спортсменка, конечно же, все равно знает, за какую страну будет кататься.

Бонус: «Санкт-Петербург Арена»

Долгих десять лет страна следила за стройкой на Крестовском острове, и, наконец, один из самых дорогих стадионов мира официально открылся 22 апреля 2017 года матчем «Зенита» и «Урала» в 24-м туре чемпионата России.

Первый символический удар по мячу нанес бывший нападающий петербуржцев Владимир Кулик, а первый гол на арене забил экс-футболист «Челси» Бранислав Иванович.

Правда, даже после ввода в эксплуатацию проблемы со стадионом не закончились.

Так, уже после второй игры на объекте (с грозненским «Тереком», по итогам которой чемпионом страны стал «Спартак») всем стало понятно — газон на новеньком стадионе разрушен, и дальше играть на нем крайне трудно.

«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата не имели такого поля ни разу за 13 лет. Даже весной, когда трава начинает расти, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — говорил после игры с грозненцами ассистент Мирчи Луческу Александр Спиридон, работавший ранее в донецком «Шахтере».

В итоге встречу с «Краснодаром», которая могла стать украшением первого месяца «Санкт-Петербург Арены», перенесли на старый добрый «Петровский».

После стартовых встреч болельщики отмечали проблемы с крышей, которая протекала в закрытом состоянии из-за снегопада. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью изданию «Спорт день за днем» отметил, что источником этой проблемы стали птицы.

«Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность пленки», — рассказал Албин и тут же превратил эту историю в мем.

Ледяной ветер, гулявший по стадиону с открытой крышей, проблемы с лифтами, туалетами и подъездом к арене, — обо всем этом делились в соцсетях зрители, которые пришли на стадион на матчи с «Уралом» и «Тереком».

К стартовавшему Кубку конфедераций газон заменили и глобальных проблем больше не возникало. Новый чемпионат «Зенит» начал на обновленной арене, а «Петровский» временно отошел «Тосно».

При этом уже в этом сезоне на арене случались только положительные моменты. К примеру, в матче со «Спартаком» в августе «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости (53359 человек). А по обновленному рейтингу средней посещаемости Санкт-Петербург и вовсе выбился в лидеры — 44578 человек.

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