Тренеры года: от Карреры до Тутберидзе

Массимо Каррера

Практически никому неизвестный (по крайней мере, в России) в июле 2016 года Массимо Каррера пришел в московский «Спартак» помощником главного тренера Дмитрия Аленичева, чтобы наладить игру красно-белых в обороне. Однако старт сезона выдался крайне неудачным: команда потерпела фиаско, проиграв в квалификации Лиги Европы кипрскому АЕК и вылетев из розыгрыша турнира. После этого Аленичев был уволен, а на его место временно назначили Карреру, которого затем утвердили в должности главного тренера красно-белых.

Реклама

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» впервые спустя 16 лет стал чемпионом России. Это случилось 7 мая 2017 года, когда после поражения петербургского «Зенита» в матче с «Тереком» красно-белые досрочно выиграли чемпионат за три тура до конца первенства с отрывом от ближайшего соперника в десять очков. По ходу турнира спартаковцы обыграли всех соперников как минимум по одному разу, а одного из главных конкурентов в борьбе за золото — ЦСКА — дважды (3:1, 2:1).

Главной своей победой в прошедшем сезоне Каррера назвал тот факт, что ему и его подопечным удалось стать семьей, единым целым. По его словам, золото чемпионата России удалось завоевать благодаря мощной самоотдаче каждого члена команды и полного взаимопонимания и доверия между ними.

В июле «Спартак» стал обладателем еще одного трофея — Суперкубка России, первого в истории клуба. В матче за титул был обыгран московский «Локомотив» со счетом 2:1.

Следующий сезон команда Карреры начала неудачно, регулярно теряя очки в, казалось бы, победных матчах. Все началось еще с первого тура в московском дерби с «Динамо»: красно-белые, ведя со счетом 2:0, умудрились упустить победу на последних минутах встречи и в итоге сыграли вничью. Далее все пошло по накатанной, в том числе были проиграны матчи с принципиальными соперниками ЦСКА и «Локомотивом» — 1:2 и 3:4 соответственно. В обеих встречах «Спартак» так же вел в счете по ходу игры, команду откровенно лихорадило.

Незамедлительно начались разговоры о том, что Каррера перестал находить общий язык с футболистами, что прежнее доверие утеряно, а красно-белая семья, которая была в прошлом сезоне, распалась.

Все это не могло не давить ни на коллектив, ни на итальянца в частности, что в свою очередь влияло и на результаты команды. В итоге Каррера провел беседу со своими подопечными, поговорил с игроками, что называется, по душам, и стороны высказали друг другу все свои претензии.

Помогло ли это? Кто знает. Но красно-белым предстояло тяжелейшее испытание — Лига чемпионов, где «Спартак» умудрился добиться крупнейшей в истории российских клубов победы, обыграв испанскую «Севилью» со счетом 5:1, а также потерпеть самое крупное поражение, уступив английскому «Ливерпулю» — 0:7. По итогам группового этапа самого престижного клубного европейского турнира красно-белые заняли третье место в группе Е, что позволило подопечным Карреры выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Несмотря на большое количество потерянных очков, «Спартак» по-прежнему ведет борьбу за чемпионство. После 20-го тура красно-белые делят второе место с «Зенитом», имея в своем активе по 37 очков, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на восемь баллов. Кроме того, команда Карреры является главным фаворитом на победу в Кубке России.

Виктор Гончаренко

40-летний белорусский специалист сменил на посту главного тренера московского ЦСКА Леонида Слуцкого в декабре 2016 года. Возглавив армейцев, Гончаренко в первую очередь перешел на игровую схему с тремя центральными защитниками. Плоды работы белоруса сразу дали результат: красно-синие вернулись в чемпионскую гонку сезона-2016/17, став главным конкурентом «Спартака» в борьбе за золотые медали.

При Гончаренко ЦСКА выдал отличный отрезок, одержав девять побед в 13 играх. Уверенная игра в обороне позволила красно-синим пропустить всего лишь пять мячей.

Парадокс, но в весенней части чемпионата ЦСКА набрал больше очков, чем красно-белые, ставшие чемпионом страны. В 13 матчах армейцы заработали 30 баллов, тогда как «Спартак» — 29. Хоть подопечным Гончеренко и не удалось завоевать золотые медали чемпионата, потерпев единственное поражение в весенней части сезона (как раз «Спартаку» — 1:2), армейцы выполнили задачу-минимум – квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В ней ЦСКА одолел сначала греческий АЕК, а затем и швейцарский «Янг Бойз». Примечательно, что команда Гончаренко в четырех матчах забила шесть мячей и не пропустила ни одного. В результате армейцы пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где соперниками красно-синих стали английский «Манчестер Юнайтед», португальская «Бенфика» и еще один клуб из Швейцарии «Базель».

В первом же сезоне ЦСКА, возглавляемый Гончаренко, выступил в ЛЧ лучше, чем под руководством Слуцкого в последние четыре года, когда команда занимала последние места в группе. На этот раз красно-синие, имея хорошие шансы даже выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняли третью строчку в группе и гарантировали себе еврокубковую весну.

Несмотря на то, что после 20-ти туров чемпионата России ЦСКА находится лишь на пятом месте, отставая от лидера «Локомотива» на десять очков, работу Гончаренко можно оценить на твердую «пятерку». Белорусскому специалисту удается сохранить команду в претендентах на призовые места чемпионата и хорошо выступать на евроарене в тяжелейших условиях, о которых говорит даже ленивый. В ЦСКА уже последние несколько лет имеются кадровые проблемы. Но те трудности, которые испытывает коллектив сейчас, выходят за все рамки. И Гончаренко в этом плане большой молодец. Он не обращает внимания на финансовое состояние клуба, не начинает спорить с руководством армейцев, которое утверждает, что «состав укомплектован и боеспособен», а просто делает свою работу.

Юрий Семин

Многие ли любители футбола могли предположить, что московский «Локомотив» в нынешнем сезоне будет не просто претендовать на медали российского первенства, а являться главным фаворитом чемпионской гонки? Вряд ли. В августе 2016 года президентом клуба стал Илья Геркус.

Одним из первых кадровых изменений под его управлением стало приглашение Юрия Семина на пост главного тренера «железнодорожников». И это решение оказалось стратегически верным во всем.

Во-первых, был сделан шаг навстречу болельщикам, у которых скопилось немало претензий к руководству клуба. Во-вторых, помимо коммерческого хода был достигнут и результат. Если в национальном чемпионате сезона-2016/17 дела у «Локо» шли несладко, то триумф в розыгрыше Кубка России можно занести в актив Семину и Геркусу — команда завоевала трофей, а также прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Следующий футбольный год «Локомотив» начал с поражения в матче за Суперкубок страны от «Спартака», однако в чемпионате дела у «железнодорожников» пошли как нельзя лучше. По итогам первой части турнира красно-зеленые, одержав 14 побед в 20 матчах, лидируют в турнирной таблице с восьмиочковым отрывом от второго места, по ходу чемпионата обыграв всех соперников из первой пятерки — «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Помимо результата Семину удалось привести в отличную форму сразу нескольких игроков команды, которые стали настоящими лидерами: это и Мануэл Фернандеш, и братья Миранчуки, и даже Джефферсон Фарфан, чье приобретение казалось крайне сомнительным.

В чемпионате Англии сезона-2015/16 тогда еще главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери на протяжении всего турнира твердил о том, что для его команды главное не вылететь в Чемпионшип. В итоге «лисы» стали чемпионами страны. Сейчас так же говорит и президент «Локомотива», тактично объявляя задачу «просто попасть в первую пятерку по итогам сезона».

Но сейчас красно-зеленые способны достичь гораздо большего. Это понимают и футболисты «Локо», и главный тренер, и наверняка сам Геркус. Опыта 70-летнему Семину не занимать.

Нет сомнений, что специалист способен привести команду к победе в чемпионате. Но сможет ли — покажет лишь время.

Хосеп Гвардиола

На сегодняшний день наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является, пожалуй, лучшим футбольным тренером в мире. Под его руководством «МС» за весь календарный год потерпел всего лишь два поражения в чемпионате Англии в 38 матчах. И оба — в прошлом сезоне. В нынешнем же розыгрыше «горожане» сметают всех на своем пути. После 19-ти туров АПЛ сезона-2017/18 команда Гвардиолы лидирует в чемпионате с отрывом от второго места на 13 очков. При этом «Сити» выдает невероятную победую серию из 17-ти матчей, что является рекордом страны.

За игрой подопечных 46-летнего испанского специалиста интересно и приятно наблюдать даже самым ярым ненавистникам «Манчестер Сити». Коллектив Гвардиолы взламывает любые «припаркованные автобусы», а это в современном футболе по силам далеко не каждой команде. Помимо абсолютного лидерства в АПЛ, «Сити» является невероятно результативной командой. Только вдумайтесь, 60 забитых мячей в 19-ти играх при 12 пропущенных.

Кто-то скажет: «Владельцы «МС» потратили £174 млн на приобретение игроков в летнее трансферное окно». Но ни для кого ведь уже не новость, что «горожане» тратят огромные деньги на покупку футболистов. Активность на трансферном рынке является обычным делом для «Сити». Другое дело, что ранее команда не демонстрировала такой феерии, которая присутствует при Гвардиоле. В чемпионате Англии завершился только первый круг, но обладатель золотых медалей уже известен. Должно произойти что-то невероятное, чтобы случилось иначе.

Сейчас болельщики «Манчестер Сити» думают только об одном — победа в Лиге чемпионов. Но в своей тренерской карьере Гвардиола выигрывал Кубок чемпионов дважды. И оба раза с «Барселоной». Возглавляя мюнхенскую «Баварию», испанец так и не смог добиться «Виктории» в самом престижном турнире Европы.

Зинедин Зидан

А вот главным триумфатором Лиги чемпионов последних лет является главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он возглавил «сливочных» в январе 2016 года, а уже в мае сделал мадридскую команду чемпионом Европы. Через год ему удалось сделать то же самое. Таким образом, «Реал» стал первым клубом в истории, который смог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Кроме того, под руководством Зидана «королевский клуб» завоевал золотые медали чемпионата Испании спустя пять лет, а в придачу «захватили» Суперкубок Европы и кубок клубного чемпионата мира.

Невероятный результат для специалиста, который получил тренерскую лицензию лишь в 2015 году.

Сейчас в Примере у Зидана и его команды идут, мягко говоря, неладно. После 16-ти туров «Реал» занимает четвертое место, отставая от лидера чемпионата «Барселоны» на 14 очков. Впрочем, никто не предъявит претензий французскому специалисту по этому поводу, если команда успешно выступит в Лиге чемпионов. В 1/8 финала турнира «Реал» встретится с набравшим мощный ход «ПСЖ». Однако это не отменяет того факта, что мадридцы являются одними из фаворитов на победу в ЛЧ.

Сергей Шляпников и Владимир Алекно

Российский волейбол среди мужчин в 2017 году ознаменован двумя крупными победами. На чемпионате Европы в Польше волейболисты сборной России показали феноменальный результат по пути в финал турнира, не проиграв ни одного сета в пяти матчах. В финальной игре россияне обыграли национальную команду Германии со счетом 3:2. В результате российская сборная стала чемпионом Европы впервые с 2013 года. Случилось это под руководством Сергея Шляпникова, который был назначен на пост главного тренера мужской команды в феврале 2017 года.

Как отмечал сам специалист, он доволен не столько результатом своих подопечных, сколько наличием обратной связи с ними. Когда игроки прислушиваются к тренеру и выполняют все его указания, то шанс достичь успеха вырастает в разы. Так оно и случилось на европейском первенстве в Польше.

Теперь перед мужской сборной России стоит задача удачно выступить на чемпионате мира 2018 года. В первом групповом этапе волейболисты сыграют с командами США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна. Затем пройдет второй групповой этап, потом «Финал шести» и просто финал, куда ставит задачу пробиться главный тренер российской сборной.

Успешно прошел год и для бывшего наставника мужской команды России, которого как раз сменил на данном посту Шляпников, Владимира Алекно. В 2017 году под его руководством казанский «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также Суперкубка страны. Кроме того, подопечные Алекно в третий раз кряду выиграли Лигу чемпионов.

И если данные победы в последнее время воспринимаются как должное, то в этом году «Зенит» достиг уникального в своей истории достижения. Волейболисты казанской команды одержали победу на клубном чемпионате мира. В финальном матче турнира, который состоялся в Польше, подопечные Алекно в трех сетах обыграли итальянский коллектив «Любе Чивитанова» — 3:0.

В предыдущих двух розыгрышах «Зенит» довольствовался лишь серебряными медалями, а теперь примерил на себе и золотые.

Этери Тутберидзе

В декабре министерство спорта России признало Этери Тутберидзе тренером года. И совершенно справедливо. Как сказал российский специалист Александр Жулин, «Тутберидзе творит какие-то чудеса».

Под ее опекой фигуристка Евгения Медведева выиграла золото чемпионата мира и Европы. На том же европейском первенстве бронзовую медаль завоевала Полина Цурская. Также финал Гран-при в Японии и чемпионат России выиграла 15-летняя Алина Загитова, которая, по мнению экспертов, не уступает Медведевой в технике. Сама фигуристка после победы на национальном первенстве отметила огромную роль Тутберидзе в своей карьере. Можно выделить и Алену Косторную, которая уже поражает всех своей грацией.

Возрастить такое количество талантов — дорогого стоит.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».