Раненый зверь: Россия побеждает на зимних трассах

Российскому зимнему спорту в минувшем году пришлось выживать, и такое положение вещей сохранится в следующем. Большое количество спортсменов было временно отстранено от соревнований из-за публикации доклада Макларена о предположительном систематическом использовании допинга в российском спорте. Некоторые сборные недосчитались многих спортсменов, получивших временную дисквалификацию на время расследования, но важнее всего было то, что атлетам приходилось выступать под укоризненными взглядами болельщиков и коллег из других стран.

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Такое дополнительное психологическое давление не могло не сказаться на спортсменах, однако в случае с многими россиянами это даже оказало им услугу в плане результатов. Прошедший год стал крайне успешным в зимних видах спорта, и многие спортсмены посвятили свои победы и награды пострадавшим коллегам.

Рекорды Устюгова

Главной звездой начала года стал российский лыжник Сергей Устюгов.

В январе он выиграл престижную многодневку Тур де Ски, попутно установив рекорд, одержав пять побед в шести этапах.

Этот триумф стал самым убедительным за время существования Тура, а Сергей стал вторым после Александра Легкова российским победителем многодневки.

В отсутствие отстраненных Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова Устюгов практически в одиночку повел за собой сборную на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Сергей выиграл две золотые и три серебряных медали, поднявшись на подиум в пяти стартах из шести.

Лыжник одержал победы в скиатлоне на 30 км и в командном спринте вместе с олимпийским чемпионом Ванкувера в этом виде Никитой Крюковым. В индивидуальном спринте, эстафете и королевском «полтиннике» Устюгов был вторым.

С пятью медалями Сергей повторил рекорд норвежцев Бьорна Дэли и Петера Нуртуга по количеству наград на одном чемпионате мира.

Настроем и мотивацией Устюгова заразились и наши девушки. Наталья Матвеева и Юлия Белорукова выиграли серебро в командном спринте, уступив лишь мощному норвежскому дуэту Хайди Венг и Майкен Фалле.

Несмотря на громкие достижения, Устюгов занял лишь второе место в общем зачете Кубка мира, уступив норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Но следует отметить, что спортсмен целенаправленно готовился к Тур де Ски и чемпионату мира, вследствие чего его результаты на отдельных этапах Кубка мира не всегда были выдающимися.

Лучшие в мире без Олимпиады

В конькобежном спорте за Россию выступают две звезды мирового масштаба — Павел Кулижников и Денис Юсков.

25-летний Кулижников — штучный экземпляр. Сильнейший спринтер планеты очень редко опускается ниже первого места на тех соревнованиях, где принимает участие.

В 2016 году на чемпионате мира в Коломне он выиграл золото на дистанциях 500 и 1000 м, став первым в истории спринтером, выигравшим более одной награды высшего достоинства на одном мировом первенстве.

К сожалению, в этом году на чемпионаты в отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье Павел не приехал. В декабре прошлого года спортсмен получил травму и не успел набрать к февралю необходимую форму, чтобы побороться за золото в третий год подряд.

Зато атлет хорошо начал нынешний сезон, дважды выиграв забег на 1000 м на этапах Кубка мира. Правда, в одном из них он был дисквалифицирован из-за нарушения правил за прохождение дистанции. Тем не менее, к олимпийскому сезону спортсмен подошел в очень хорошей и боевой форме.



Пятикратный чемпион мира, к сожалению, может не попасть на вторую подряд Олимпиаду из-за наличия в его истории дисквалификации за прием запрещенного препарата, по причине которой он пропустил домашние Игры. Специальная комиссия МОК будет рассматривать заявку Кулижникова на право выступить в Пхенчхане в нейтральном статусе, но

спортсменов с положительной допинговой историей скорее всего на Игры не пустят.

То же самое можно сказать и о трехкратном чемпионе мира Юскове — специалисте на дистанции 1500 м. Юсков в начале года не блистал, но в декабре установил мировой рекорд на Кубке мира в Солт-Лейк Сити, который составил 1:41,02.

Поездка одного из лучших конькобежцев мира на Олимпиаду также под вопросом. У Юскова есть неприятная допинговая история. Правда, в отличие от Кулижникова, Денис был оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS) и его дисквалификация за употребление марихуаны была снята.

Формально из допинговой истории спортсмена этот эпизод должен были исключен, но ответ на вопрос о допуске Юскова в Пхенчхан даст только МОК.

Новые звезды в санях

В санном спорте, к счастью, никого из действующих спортсменов не отстранили, но нанесли большой удар по репутации. Уже во второй половине декабря МОК признал виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи легендарного Альберта Демченко, который выиграл на домашних Играх два серебра. Его лишили наград и пожизненно отстранили от всех дальнейших Олимпийских игр.

46-летний Демченко после Сочи завершил карьеру и вместе с прыгуном с трамплина японцем Нориаки Касаи вошел в историю, приняв участие на семи Олимпиадах подряд, чего не добивался никто.

Страшно представить, но их олимпийский дебют состоялся в далеком 1992 году более 25 лет назад.

Совершенно не укладывается в голове, что такой заслуженный атлет, обладающий безупречной репутацией, уже по завершении карьеры окажется в столь печальной ситуации. Демченко намерен оспаривать решение МОК в CAS и, если понадобится, суде Швейцарии. Хочется надеяться, что столь заслуженный спортсмен сможет очистить свое имя.

С завершением карьеры многолетнего лидера российского санного спорта ситуация в сборной не стала хуже. Появились новые атлеты, способные бороться на равных с всесильными законодателями мод немцами и австрийцами.

Новая звезда российских саней Роман Репилова в конце января на чемпионате мира в австрийском Иглсе выиграл две серебряных медали в соревнованиях одиночек и спринте, а также завоевал бронзу в эстафете вместе с Татьяной Ивановой, Владиславом Антоновым и Александром Денисьевым.

Триумфатором чемпионата стал хозяин турнира Вольфганг Киндль, который будет одним из фаворитов Пхенчхана.

На этом Репилов не остановился и выиграл Большой хрустальный глобус, опередив в общем зачете Кубка мира самого Феликса Лоха из Германии — неоднократного олимпийского чемпиона.

Новый сезон российские саночники начали еще лучше — к Репилову присоединились и другие члены сборной. На первом же этапе кубка мира а Иглсе победу одержал Семен Павличенко, а через неделю в немецком Винтерберге добавил в копилку серебро в спринте. В тот же уикенд достойно выступил в «одиночках» Степан Федоров, который в тяжелых погодных условиях опередил многих лидеров сезона и показал третий результат.

На этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде и вовсе состоялся российский триумф, благодаря золоту и серебру Репилова и Павличенко.

Мировым лидерам придется считаться с российскими саночниками на Играх в Корее. Репилов и Павличенко набрали хорошую форму, и остается только гадать в каком состоянии к Олимпиаде подойдут Киндль и Лох. Во всяком случае, Феликс уже показал в начале сезона проблески лучшей формы и напомнил, почему он не раз выигрывал Олимпийские игры.

Крупнейшие потери

Российскому бобслею и скелетону досталось, пожалуй, больше всех. Во-первых, двух золотых медалей Сочи была лишена легенда бобслея Александр Зубков. Этот удар сравним с тем, что настиг Демченко. Мало того, Зубков был знаменосцем на церемонии открытия домашней Олимпиады, а после завершения карьеры олимпийский чемпион стал президентом Федерации бобслея России.

Помимо санкций к заслуженным и уже завершившим карьеру спортсменам, МОК наказал и действующих.

Это и бобслейная четверка Александра Касьянова, и четыре представителя скелетона, включая победителя Сочи Александра Третьякова и бронзовую медалистку Елену Никитину.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) даже отстранила спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако позднее изменила свое решение и допустила спортсменов до стартов. Однако один этап Кубка мира атлеты пропустили.

Тем не менее, результаты россиян можно признать удовлетворительными. Третьяков сразу же заехал на третье место на Кубке мира в Лейк-Плэсиде. Никитина неделю спустя выиграла в Парк-Сити, а в отсутствие временно отстраненного Третьякова, Никита Трегубов выиграл серебро в канадском Уистлере в рамках третьего этапа.

А в середине декабря Никитина выиграла золото на совмещенном с чемпионатом Европы этапе Кубка мира в Иглсе.

Чуть отстают по достижениям бобслеисты. Касьянов показывает стабильные результаты, но ему совсем чуть-чуть не хватает до медали. Было и обидное четвертое место, и шестое в отставанием всего в пять сотых секунды от серебра. Тем не менее лучшая российская четверка продолжает борьбу в Кубке мира и каждый раз претендует на пьедестал почета.

Увы, но успехов на международных соревнованиях добиваются в основном отстраненные от Олимпийских игр спортсмены, и сборная в Пхенчхане будет изрядно обескровлена. Все надежды на успех пока связаны только с Трегубовым.

В шорт-треке все спокойно

К счастью, санкции МОК коснулись не всех видов спорта, и в шорт-треке царят спокойствие и рабочая обстановка.

С переездом корейца Виктора Ана в Россию, шорт-трек в нашей стране поднялся на небывалые высоты. Еще до Игр в Сочи Семен Елистратов стал чемпионом Европы в 2013 году, и у команды были все предпосылки выйти в мировые лидеры. Однако после домашней Олимпиады россияне перешли на качественно иной уровень, и медали посыпались как из рога изобилия. Достаточно лишь отметить, что

Елистратов — уже девятикратный чемпион Европы и чемпион мира 2015 года в эстафете.

В этом году на континентальном первенстве в Турине российский конкобежец выиграл золото в многоборье и на дистанции 1500 м, а также серебро эстафеты и бронзу в забеге на 1000 м. Он по праву считается одним из лидеров российской команды и будет претендовать на золото Игр в Пхенчхане.

Что касается Ана, то ветеран принял решение завершить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане, где будет представлять не Россию, а «олимпийских атлетов из России».

После Игр в Сочи Виктор, в отличие от Елистратова, не выступал на международных соревнованиях — спортсмен тренировал российских конькобежцев. И только в предолимпийский год трехкратный триумфатор Сочи и шестикратный олимпийский чемпион вернулся на международную арену и сразу начал выигрывать медали.

На чемпионате Европы Ан стал третьим в забеге на 500 м и выиграл серебро эстафеты вместе с Елистратовым.

А на мировом первенстве в Роттердаме Ан завоевал бронзу на дистанции 3000 м.

То факт, что у атлета был длительный перерыв совершенно ни о чем не говорит. Ведь до получения российского гражданства он также не выступал на протяжении долгого времени, а принял решение уехать из Южной Кореи из-за того, что не отобрался на Олимпиаду в Ванкувере из-за последствий тяжелой травмы. Так что, Ану не привыкать возвращаться на каток и побеждать.

Сноуборд

Еще один «чистый» российский вид спорта —сноуборд, где наши соотечественники также добиваются успехов. Если бывший американец, двукратный чемпион Сочи, Вик Уайлд после Сочи на международных соревнованиях не отмечался, то его супруга Алена Заварзина начала набирать форму к Олимпиаде в Корее.

На чемпионате мира этого года в Сьерра-Неваде Алена выиграла бронзу в параллельном слаломе. Любопытно, что ранее Заварзина добивалась успехов в гигантском слаломе, но, как видно из ее результатов, она значительно прибавила во второй дисциплине, что вселяет надежду на двойной успех в Пхенчхане.

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Обескровленная, находящаяся под сильным психологическим давлением, порой испытывающая на себе недоброжелательные взгляды, сборная России, показала в этом году, что даже в таких экстремальных условиях продолжает побеждать на международных соревнованиях.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмены будут соревноваться в качестве нейтральных участников под олимпийским флагом, однако успехи 2017-го должны принести плоды и отлиться в драгоценный металл медалей Пхенчана.

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