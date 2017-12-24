Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности

Макгрегор тут, Макгрегор там

2017 год прошел под знаком Конора Макгрегора, хотя знаменитый ирландский боец и скандалист ни разу не забирался в октагон. 29-летний спортсмен сосредоточился на зарабатывании денег и подготовке к бою по правилам бокса с Флойдом Мейвезером – чтобы не выглядеть совсем уж посмешищем на ринге, пришлось существенно улучшить ударную технику.

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За выступление Макгрегор заработал свыше $100 млн, а теперь пытается организовать схватку с Мэнни Пакьяо: ирландец научился срывать легкий куш и жаждет продолжения.

Пожалуй, Конора было в уходящем сезоне даже больше, чем нужно.

Он устраивал пьяные дебоши в гостиницах, развлекался с девицами легкого поведения. На одном из бойцовских шоу, куда явился в качестве зрителя, едва не поколотил судью.

Серьезные последствия едва не получил инцидент в дублинском баре, где Макгрегор зачем-то побил видного представителя криминального мира.

Мафиози собирались отомстить наглецу, а знающие люди советовали ему срочно бежать из страны – если, конечно, Конор не хочет окончить свои дни в водосточной канаве. Макгрегор ответил, что никого не боится.

Пока что он не просто жив и здоров, а даже отметился хвалебными заявлениями о Москве, попутно продемонстрировав знание русской пословицы.

Если верить ирландцу, в скором времени он хочет провести поединок в нашей стране.

Размолвка братьев Емельяненко

Состоялось возвращение в бои одного из известнейших российских тяжеловесов Александра Емельяненко. Средний брат культовой бойцовской семьи отсидел срок за изнасилование, вышел на свободу и после некоторой адаптации к «мирной жизни» вновь занялся любимым делом.

В сентябре Емельяненко появился в октагоне впервые после 3,5-летнего перерыва, одолев за 36 секунд бразильца Жеронимо дос Сантоса.

В декабре он одержал еще одну победу – это произошло в Грозном на глазах главы Чечни Рамзана Кадырова, с которым Александр сейчас дружит, состоя в клубе «Ахмат».

Одновременно Емельяненко еще сильнее испортил отношения со старшим братом Федором. Тот возмутился по поводу негативных высказываний Александра в прессе о людях из своего окружения – и нарвался на грубый ответ.

Последнего императора, членов его команды и тренеров Емельяненко-средний сравнил с жителями деревни Простоквашино, отвесив каждому оскорбительный эпитет: «Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор».

По мере нарастания разлада в семье Александр все крепче сходился с Кадыровым, которому и посвящал трепетные высказывания, и даже бился с ним в спаррингах.

Известно, что у чеченского лидера давний и достаточно острый конфликт с Федором Емельяненко. У политика и спортсмена диаметрально противоположные взгляды на участие детей в боях по правилам ММА.

Ограбление Шлеменко

Лучший российский боец последних лет отметился спорными заявлениями о роли Иосифа Сталина в российской истории и впечатляющими выступлениями на ринге и в октагоне.

Весной и летом Александр Шлеменко разделался с Полом Брэдли и Брэндоном Хэлси в отечественном промоушене M-1 Challenge, доведя число своих побед до фантастических 56. В октябре сошелся в рамках Bellator с одним из лучших действующих средневесов (до 84 кг), голландцем армянского происхождения Гегардом Мусаси.

Решение судей по итогам трех пятиминутных раундов отдать победу сопернику с одинаковым счетом 29-28 шокировало как самого 33-летнего россиянина, так и практически всех, имеющих отношение к ММА.

Зрители шоу стали свидетелями самого настоящего спортивного «ограбления» — вызывающе наглого и бесцеремонного.

В первом раунде Шлеменко удалось освободиться от захвата на шею и хорошо пробить слева, после чего правый глаз Мусаси почти полностью закрылся. Во втором раунде наш боец захватил инициативу, а в третьем буквально разгромил поплывшего оппонента, который «выживал» в ожидании гонга и находился на грани нокаута.

В настоящий момент рассматривается апелляция Шлеменко на конечный результат.

Он уже залечил полученный в бою перелом руки, восстанавливается и намерен вернуться в дело в начале 2018 года.

Взлет Нганну, падение Оверима

В тяжелом дивизионе в сильнейшем промоушене UFC было очень интересно, а настоящим открытием года стал 31-летний Фрэнсис Нганну. Жизненный путь этого спортсмена-самоучки – готовый сюжет для кино. Он вырос в крохотной камерунской деревеньке, не получил нормального образования, безуспешно пытался вырваться из бедности. Даже эмиграция во Францию поначалу не повлияла на судьбу Нганну.

Будущая мегазвезда ММА бродяжничал, обитал на улице, перебиваясь случайными заработками или мелкими кражами. От тюрьмы его уберег случай. Как-то увидевший Нганну тренер оценил уникальные физические данные бездомного и пригласил заниматься в зал ММА.

После небольшой «огранки» камерунец превратился в бриллиант: на сегодня он – обладатель сильнейшего удара в мире, что может подтвердить Алистар Оверим.

Совсем недавно, 2 декабря, Нганну наглухо «вырубил» прославленного голландца боковым ударом слева уже в первом раунде.

Оверим сам по себе невероятно силен — но против 193-сантиметрового, 119-килограммового и на зависть всем рельефного Нганну оказался совершенно несостоятельным.

После досрочного поражения от чемпиона UFC Стипе Миочича осенью 2016-го 37-летний Оверим в уходящем году одолел новозеландца Марка Ханта и бразильца Фабрисио Вердума, но затем подвергся упомянутой экзекуции. Судя по всему, на чемпионский уровень ему уже не выбраться, а вот для Нганну все самое интересное в карьере только начинается.

Благо и организм его совершенно не изношен.

Ввиду приведенных обстоятельств камерунец начал выступать всерьез очень поздно, впервые появился в октагоне в 2013-м, а сейчас, что называется, пребывает в самом соку.

2018 год в ММА начнется блестящим событием. Уже 20 января Нганну сразится с чемпионом Миочичем на турнире UFC 220 в Бостоне. Этот бой пропустить никак нельзя!

Волна преступлений

Смешанные единоборства становятся все более популярным видом спорта, в залы приходит все больше людей, но, к сожалению, есть среди овладевших бойцовской техникой и потенциальные злоумышленники. В 2017-м общественность всколыхнула пронесшаяся по России серия преступлений с участием профессиональных бойцов ММА.

Самым резонансным ЧП стало убийство в Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Некто Анар Аллахверанов нанес ему смертельные травмы в ходе уличной драки.

Случалось, страдали и сами бойцы. Так, например, Умар Вахаев из клуба «Беркут» получил телесные повреждения в процессе побоища на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Жертв в этой драке не оказалось, хотя Вахаеву противостояла толпа из шести человек, и он применил травматическое оружие.

В феврале в одном из ночных клубов Великого Устюга застрелили Дениса Раздрогова. 19-летний боец вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных мужчин.

Сначала оппоненты Раздрогова покинули заведение, но вскоре вернулись с оружием. Спортсмен получил огнестрельное ранение в ногу и скончался от потери крови.

Широкую известность приобрела также история вокруг бойца ММА из Чечни Мурада Амриева. Его задержали в Белоруссии и экстрадировали в Грозный по обвинению, которое правозащитники назвали надуманным. По некоторой информации, Амриев является «кровником» одного из влиятельных силовиков республики.

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