Год хоккея: гегемония СКА и странная Олимпиада

Второй Кубок Гагарина для СКА

Санкт-петербургский СКА во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Для этого питерцы провели масштабную кампанию в межсезонье, главной «вишенкой» которой стало подписание одного из лучших хоккеистов в российской истории Павла Дацюка, который расторг ради этого свой контракт с «Детройт Ред Уингз».

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На протяжении большей части сезона команда Олега Знарка уверенно возглавляла регулярный чемпионат, а отрыв от ближайшего преследователя достигал двузначной цифры, но ближе к концу сезона питерские армейцы перешли в режим доигрывания чемпионата и умудрились растерять весь свой задел.

«Гладкую» часть сезона они закончили вровень с московским ЦСКА, но столичный клуб обошел соперника по дополнительным показателям и в третий раз подряд выиграл Кубок Президента.

Однако это не помогло ЦСКА добиться главного – выиграть Кубок Гагарина. Во втором раунде красно-синие нарвались на ярославский «Локомотив» и были биты (2-4).

СКА же прошелся по плей-офф настоящим катком, в сериях с чеховским «Витязем» (4-0), московским «Динамо» (4-1) и «Локомотив» потерпев только одно-единственное поражение.

В финале питерские армейцы сошлись с действовавшим обладателем главного трофея КХЛ магнитогорским «Металлургом», но и тут не заметили сопротивления.

Обменявшись с соперником победами в стартовых матчах серии в Магнитогорске, больше СКА не отдал Сергею Мозякину, Данису Зарипову, Крису Ли, Василию Кошечкину и Ко ни одного матча.

Как и два года назад, шайбу, принесшую команде Кубок Гагарина, забросил Илья Ковальчук, а для Олега Знарка этот Кубок стал первым со СКА и третьим в его тренерской карьере. Два первых он завоевал еще с московским «Динамо».

Бронзовый чемпионат мира

А вот на чемпионате мира, который прошел в мае в Германии и Франции, Знарку пополнить коллекцию трофеев не удалось, если не считать за таковой бронзовую медаль.

Россия заняла в своей подгруппе второе место после США, но впереди Швеции, разделалась в четвертьфинале с Чехией (3:0), но в следующем раунде напоролась на привезшую на мировой форум классную команду Канаду.

Нашей сборной не помогло наличие целой россыпи энхаэловцев (Артемий Панарин, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Василевский) и преимущество в две шайбы после двух периодов благодаря голам Кузнецова и Гусева.

Заключительную 20-минутку канадцы провели так лихо, что сборную России смело ураганом «кленовых листьев». Марку Шайффле понадобилось всего 17 секунд, чтобы пробить Василевского, а в последние пять минут Натан Макиннон и Райан О'Райлли перевернули все в течение минуты, а Шон Кутюрье забросил в уже пустые российские ворота четвертую шайбу.

Правда, чемпионом мира Канада не стала, уступив Швеции в финале в серии буллитов (1:1, 0-2), а Россияне отыгрались в «бронзовом» матче на Финляндии (5:3). По три очка в той игре набрали Никита Гусев (2+1) и Валерий Ничушкин (0+3).

Малкин и «Питтсбург» творят историю

Сезон Национальной хоккейной лиги получился привычно интересным и драматичным. В плей-офф не смогла попасть дважды подряд игравшая в финале Восточной конференции и дошедшая два года назад до общего финала «русская» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Не пробился в Кубок Стэнли и «Детройт Ред Уингз», в первый же год без Павла Дацюка прервавший серию попаданий в плей-офф из 25-ти сезонов подряд.

А вот «Эдмонтон Ойлерз», ведомый юным Конором Макдэвидом, напротив, вышел в Кубок Стэнли впервые с 2006 года. Сам Макдэвид стал лучшим бомбардиром чемпионата и получил приз самому ценному игроку сезона («Харт Трофи») и был назван лучшим игроком чемпионата самими хоккеистами НХЛ («Тед Линсдэй Эворд»).

Лучшим же снайпером сезона стал капитан действующих обладателей Кубка Стэнли Сидни Кросби, от которого ожидали чего угодно, но только не прерывания гегемонии Александра Овечкина и второго «Морис Ришар Трофи» в карьере».

Продолжил «Питтсбург» «поджигать» и в плей-офф, хотя на повторение успеха годичной давности мало кто ставил. Команда потеряла в регулярном чемпионате до конца сезона ведущего защитника Криса Летанга, а основной голкипер Мэтт Мюррей, хоть и восстановился к плей-офф, начал его розыгрыш на скамейке запасных.

Впрочем, опытный Марк-Андре Флери был хорош на протяжении двух первых серий, а затем все же уступил место в створе молодому конкуренту, и Мюррей не подвел, во второй раз подряд приведя «пингвинов» к триумфу.

Блистали и полевые игроки команды. Форвард-новичок Джейк Гюнцель забросил в плей-офф 13 шайб, став его лучшим снайпером, Евгений Малкин, набрав 28 (10+18) очков, стал лучшим бомбардиром розыгрыша, а приз самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи») получил Сидни Кросби, набравший 27 (8+19) баллов.

По дороге к трофею «Питтсбург» последовательно переиграл «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского (4-1), «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова (4-3), «Оттаву Сенаторз» (4-3) и «Нэшвилл Предаторз» (4-2)

Российская вратарская экспансия в НХЛ

Завершающийся год стал крайне удачным для российских голкиперов. Сергей Бобровский вернул «Коламбус» в плей-офф, став безоговорочно лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17 и выиграв свою вторую «Везина Трофи».

Но на этом Сергей не успокоился, а другие российские стражи ворот его поддержали. В новом сезоне Бобровский остается одним из лучших голкиперов сильнейшей лиги мира, но все равно уступает молодому Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй», который после неудачного предыдущего сезона лидирует по многим вратарским показателям, включая победы.

На высоком уровне играет пропустивший весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы Семен Варламов, временами в одиночку вытаскивающий «Колорадо Эвеланш», а Антон Худобин одержал в «Бостон Брюинз» уже восемь побед и неожиданно навязал конкуренцию за место первого номера суперзвезде финну Тукке Раску.

Кучеров – лучший игрок НХЛ

Прогресс еще одного российского хоккеиста был заметен все последние годы невооруженным глазом, но в 2017 году Никита Кучеров из «Тампы» вышел на космический уровень.

Он был одним из немногих, чуть ли не единственным, игроком команды, к которому не было претензий после провального предыдущего сезона.

В новом чемпионате главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер объединил Никиту в тройке с поправившимся капитаном команды Стивеном Стэмкосом и Владиславом Наместниковым, и они принялись разрывать лигу.

Наместников настрелял уже 15 шайб, Стэмкос с начала сезона лидировал в списке бомбардиров НХЛ, пока его не обошел как раз Кучеров, уже успевший разменять рубеж в 50 очков в сезоне и не собирающийся на этом останавливаться.

Многие уже сейчас называют Никиту лучшим игроком Национальной хоккейной лиги, а какое-то время о нем даже говорили применительно к возможному достижению результата – 50 голов в первых 50-ти играх чемпионата.

Новый курс КХЛ

Пока в НХЛ шла увлекательная борьба, Континентальная хоккейная лига объявляла новый курс. Руководство отечественного хоккея решило сократить состав чемпионата и ввести некий финансовый фэйр-плей и в будущем даже жесткий потолок зарплат.

Верится в возможность всеобщего равенстве перед законом в КХЛ как-то не слишком, но кое-какие острые шаги уже предприняты.

Места в чемпионате лишился новокузнецкий «Металлург». Главным образом это произошло из-за плачевных спортивных результатов команды.

А вот тот факт, что она была куда стабильнее в финансовом плане, чем многие конкуренты, что новокузнецкая школа является одной из лучших в стране, руководство КХЛ не смутило.

Московское «Динамо» вообще этим летом прошло процедуру банкротства и крайне спорную юридически смену владельцев, но всем было понятно, что бело-голубые в лиге останутся.

После текущего сезона КХЛ должна сократиться еще на три клуба, которые будут определены по рейтингу, включающему в себя большое количество пунктов.

Вот только у многих опять есть сомнения в его справедливости, поскольку не нужная китайским болельщикам и к тому же вдруг посыпавшаяся в чемпионате «Куньлунь Ред Стар» в этом самом рейтинге прямо перед Новым годом поднялась с 25-го места на безопасное 20-е…

Летний шопинг по-армейски

Ну и не добавляет КХЛ вистов летняя трансферная кампания, когда на фоне новостей о всеобщем равенстве возможностей в будущем два клуба провели такой шопинг, какой даже в самых смелых снах не снился всем остальным.

Не желающие отставать от СКА московские армейцы не ограничились сменой на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова на Игоря Никитина и приобрели целую россыпь звезд.

Из «Салавата Юлаева» забрали одного из лучших игроков КХЛ Кирилла Капризова (причем уфимцы даже не заработали на его перепродаже), из «Сибири» «пачкой» выписали Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, а из московского «Динамо» пришел защитник Мэт Робинсон.

Кроме того, ЦСКА вернул из НХЛ под Олимпиаду целую россыпь молодых российских хоккеистов: Михаила Григоренко из «Колорадо», Никиту Нестерова из «Монреаля», Романа Любимова из «Филадельфии» и Алексея Марченко из «Торонто».

СКА такой масштабный шопинг нужен не был, но команда сделала несколько мощных точечных приобретений. Из НХЛ был возвращен Сергей Калинин («Нью-Джерси»), из Швейцарии выписали Давида Рундблада, «Локомотив» вынужден был отдать СКА защитника сборной России Владислава Гаврикова, а из «Динамо» пришел Максим Карпов.

Кроме того, уже по ходу сезона в СКА вернулся, не заиграв в «Вегасе», один из лидеров команды последних лет Вадим Шипачев. Так что потеря Евгения Дадонова, вернувшегося в НХЛ во «Флориду», была компенсирована с лихвой.

Вряд ли стоит удивляться тому, что у СКА и ЦСКА в этом сезоне фактически нет конкурентов в КХЛ.

Допинг Зарипова

Лучший бомбардир Кубка Гагарина-2017 форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов перешел летом в родной «Ак Барс». Однако спустя три недели пришла шокирующая новость: нападающий дисквалифицирован ИИХФ на два года за допинг.

Оказалось, что в допинг-пробе хоккеиста, сданной еще 22 мая, были обнаружены два запрещенных препарата – псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Сам Зарипов отрицал свою вину, а о том, что положительная проба имела место, знали и в «Магнитке», и в «Ак Барсе».

Ожидалось, что нападающий может продолжить карьеру в НХЛ, на которую дисквалификации ИИХФ не распространяются, однако этого не произошло.

Впрочем, 21 ноября суд вынес решение, что препараты попали в организм спортсмена по ошибке, и уже 23 ноября его дисквалификация была отменена, благодаря чему Зарипов уже вышел на лед в новом сезоне в форме «Ак Барса».

Олимпиада без сильнейших

Главным событием сезона раз в четыре года является Олимпиада, но в Пхенчхане хоккейному миру будет очень не хватать игроков НХЛ.

Лига отказалась делать в своем чемпионате окно и отпускать хоккеистов в Южную Корею в самое коммерчески выгодное время – когда нет сезона у бейсболистов и команд по американскому футболу.

Хоккеисты, ИИХФ, общественность были разочарованы, но решение НХЛ действительно оказалось твердым.

В Пхенчхане игроков из сильнейшей лиги мира не будет, а олимпийские сборные будут составлены из тех, кто выступает в Европе. Больше всего игроков будут представлять, конечно же, КХЛ.

Нейтральная команда на Играх

А вот сборной России на Олимпиаде не будет. Вернее, она выступит под странным брендом «Олимпийские атлеты из России», причем играть она будет не в своей форме, а на самой Олимпиаде не будут использоваться национальные флаг и гимн страны.

Это стало следствием докладов Ричарда Макларена и работы комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида по Сочи-2014, в результате чего Международный олимпийский комитет лишил Олимпийский комитет России аккредитации и отстранил многих российских чиновников и спортсменов от Олимпиад пожизненно.

Хоккеисты никак в этих разбирательствах не фигурировали, и именно поэтому нашей сборной все же разрешили выступить в Корее, где атлеты из России будут только в нейтральном статусе.

Пусть аббревиатура ОАР и выглядит странно, российские хоккеисты и функционеры обещают, что это только еще больше мотивирует команду на победу, а ведь подопечные Олега Знарка и без того будут главными фаворитами олимпийского турнира.

Не зря же столько народу возвращали из-за океана?! Да и у кого еще будет в составах звезды масштаба Павла Дацюка и Ильи Ковальчука?

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