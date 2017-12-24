«Загитова не хуже Медведевой, если не лучше»

Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев Александр Жулин прокомментировал успех своих подопечных, занявших первое место на чемпионате России, а также ответил на вопросы по поводу победителей в парах и одиночном женском и мужском катании.

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«Липницкая была бы 15-й»

— Среди женщин победу одержала 15-летняя Алина Загитова. Она уже выступает на уровне Евгении Медведевой?

— По технической оценке Загитова однозначно ничуть не хуже Медведевой, если уже не лучше.

Но что касается класса катания и второй оценки, думаю, Женя пока недосягаема. Ей только нужно восстановиться от травмы и нормально исполнить свой прокат. Помарки и ошибки сразу отбрасывают спортсменов вниз по второй оценке. Очень надеюсь, что к чемпионату Европы Медведева восстановится и будет кататься так, как она всегда это делает, — чисто и с великолепным артистизмом.

В нашем женском катании сейчас очень сильная плеяда фигуристок. Мария Сотскова, которая стала второй на чемпионате России, очень прибавила.

Алена Косторная, взявшая бронзу, — прекрасная. Хотя стоит признать, что спортсменок такого уровня еще есть штук десять. Но Косторная выделяется среди них своей грацией, и тем, что она катается с душой.

У нее очень выразительная пластика. Если многие девчонки отрабатывают номер, то Алена чувствует музыку. Мне очень импонирует то, что судьи тоже заметили это и выделили ее из всех.

Есть также замечательная Александра Трусова. В общем, Этери Тутберидзе там творит какие-то чудеса.

— Ждем мирового доминирования наших девушек в ближайшие десять лет?

— Ну, вскоре они ведь войдут в пору половой зрелости, и могут возникнуть трудности. Девочки — это предмет необученный и необучаемый. Ну, это правда (смеется). Дай бог им всем здоровья и успеха на стартах. Век девчачий в фигурном катании не такой долгий. Пока только Медведева держится на таком высочайшем уровне. А остальные… Вы сами видите.

Вот люди говорят: «Как так можно, Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет?» Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае.

— Среди мужчин победу одержал Михаил Коляда, но он по-прежнему продолжает падать со сложных прыжков…

— Я думаю, что Коляда — молодец. Весь сезон он идет на этот четверной лутц. Не получается пока что в силу каких-то мелочей, потому что на тренировках я много раз видел его надежные прыжки. Он однозначно прибавляет.

Это видно по тому, как легко Миша исполнил четверной тулуп с тройным в каскаде. Хочется пожелать побольше стараний и уверенности в себе. При чистом прокате он может однозначно конкурировать за высокие места на международных соревнованиях.

Ну и Александр Самарин меня в этом сезоне абсолютно потряс. Читал, что в произвольной программе чемпионата России у него что-то не так было с ботинком, отсюда и такое странное выступление.

Думаю, Самарину сейчас стыдно и перед тренером, и перед зрителями. Наверное, он сам себя казнит за то, что произошло.

Однако это не помешало ему стать вторым после Коляды. Уверен, что если его команда все выправит с коньком, Александр покажет себя как надежный, способный фигурист, который безумно прибавил в этом году.

И, конечно, очень большой молодец Дима Алиев — такой скачок, такой прогресс…Что касается Сергея Воронова, то в начале сезона он здорово катался, но, видимо, под конец подвели нервы и возраст. Поэтому прокат на чемпионате России и не «сросся».

— Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили в танцах на чемпионате страны и своим прокатом даже вызвали у вас слезы. Как вы думаете, в такой форме они могут конкурировать с лидерами на международных соревнованиях — январском чемпионате Европы и февральской Олимпиаде?

— Очень на это надеюсь. Хотя не стоит забывать, что на чемпионате Европы будут выступать также двукратные чемпионы мира и победители всего в этом году французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон.

Я очень люблю свою пару, но я реалист и понимаю, что за победу им будет бороться очень тяжело. А вот за второе место — вполне. Боброва и Соловьев мне нравятся в этом году намного больше, чем итальянцы.

Обычно Катя с Димой выступают на опыте, немного сдерживая себя, чтобы все было под контролем. Но в этот раз сами решили кататься наотмашь, и все получилось. Если будут кататься так, как на чемпионате России, то все шансы есть. Главное, чтобы травм не было.

— Кстати, как себя чувствует ваш подопечный Никита Кацалапов, который получил травму, выступая на чемпионате России в паре с Викторией Синициной?

— Вообще непонятно, откуда его травма взялась — на ровном месте. Я теперь даже жалею, что сказал Никите кататься.

Потом на видео я заметил, что у него нога подвернулась, но он молодец, боролся. Три минуты катался очень хорошо.

— Как можете оценить выступление спортивных пар? Кажется, что первые три места расположились довольно предсказуемо: Евгения Тарасова / Владимир Морозов победили, Ксения Столбова / Федор Климов — вторые, Наталья Забияко / Александр Энберт — третьи.

— Я не особо следил, но, как я понял, не очень чистое исполнение показали Столбова / Климов, Забияко / Энберт и Кристина Астахова / Алексей Рогонов. Чище всех были победители Тарасова и Морозов. В принципе я понимаю, что у нас однозначно есть две пары, которые могут на что-то претендовать — это Тарасова / Морозов и Столбова / Климов.

Я уверен, что на них будет сделана ставка, и они получше подготовятся к чемпионату Европы, чтобы прокататься уже без падений.

«Начало сезона было очень нервозным»

Тренер бронзового призера соревнований Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын оценил выступление своего воспитанника, а также отметил, что в олимпийский сезон многие фигуристы испытывают проблемы.

— Как вы оцените прогресс Дмитрия Алиева, который выиграл бронзу на чемпионате России и выступит на европейском первенстве?

— Сказать, что я удовлетворен прокатом произвольной программы, не могу, но я доволен результатом. Уже в короткой программе Алиев встал в ряд с основными спортсменами. Но к сожалению,

все мужчины в этот раз не лучшим образом выступили в произвольной программе, в том числе и Дима.

Поэтому, конечно, будет дана оценка внутри, но позже. Сейчас мы успели пройтись по горячим следам, но завтра уже будет конкретный разбор и анализ всего, что происходило.

Что касается шансов на чемпионате Европы, то все спортсмены от России очень сильны, владеют серьезными элементами и четверными прыжками. Мы на турнире будет выступать с четверным лутцем.

Поэтому при хорошем выступлении мы способны конкурировать на самом высоком уровне.

— Что можете сказать по поводу Коляды, который допустил в произвольной программе много ошибок?

— Я не могу оценивать его прокат, так как у него есть свой тренерский штаб, который все это делает. Он сильный и перспективный спортсмен.

У него огромный потенциал, и элементы Коляды выглядят очень убедительно.

Когда он их выполняет, то судьи ставят ему очень высокие оценки. И это абсолютно заслуженно.

— Что можете сказать про вашу подопечную Алену Леонову?

— По поводу Леоновой хотел бы сказать, что она выступила неудачно, хотя и подошла к чемпионату в отличной форме. Она хорошо выступала в Гран-при, и мы проводили подготовку в обычном режиме.

У Алены в этом сезоне не было никаких срывов, и я ожидал от нее другого выступления. Видимо, дома сказалась дополнительная ответственность.

— Подводя итоги года, чей прогресс вы бы отметили, и чьи выступления вам больше всего понравились?

— Очень понравился Саша Самарин. Он начал сезон хорошо, и я его с этим поздравляю.

У Самарина было сложное межсезонье, но первые старты показали, что он настоящий боец.

В целом, мне показалось, что начало олимпийского сезона было очень нервозным у многих. Были и травмы, в частности, повреждение Юдзуру Ханю в Осаке. Неудачно выступает канадец Патрик Чан. Я думаю это связано именно с предстоящей Олимпиадой.

Может быть, где-то идет перегрузка на тренировках, плюс дополнительная ответственность особенного сезона. Например, на прошедшем в эти же выходные чемпионате Японии лидеры выступили не лучшим образом. И в целом спортсмены говорят, что

национальные чемпионаты — одни из самых нервозных турниров, где, казалось бы, статус не столь высок, как у международных.

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