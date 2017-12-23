«Обидно, что будем кататься не под флагом России»

Чемпионат России по фигурному катанию 2017 года подошел к концу. 22 декабря стали известны лучшие фигуристы среди мужчин: победил Михаил Коляда, второе место занял недавний юниор Александр Самарин, а третьим стал Дмитрий Алиев.

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В тот же день определились триумфаторы в танцах: первое место заняли опытнейшие Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, второе — Александра Степанова и Иван Букин, а третье — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Наконец, 23 декабря были подведены итоги у женщин и спортивных пар.

Загитова не позволила зрителям тосковать по Медведевой

В женской части соревнований в отсутствие травмированной Евгении Медведевой никто не ждал мировых рекордов, но менее интересно от этого не стало.

15-летняя Алина Загитова, проводящая свой первый сезон на взрослом уровне, должна была доказать, что ее победы на двух этапах и в финале Гран-при, а также в короткой программе чемпионата России — это не какое-то сумасшедшее стечение обстоятельств, а серьезное, вполне оформившееся мастерство.

И, что самое главное,

Загитова должна была поставить финальную точку в вопросе о своей поездке на зимние Олимпийские игры — 2018. И ей это удалось.

Энергичное, не отпускающее ни на секунду катание, идеально исполненные прыжки (лишь с одной небольшой помарочкой), причем все — во второй половине программы — оставили полное ощущение того, что на льду сейчас была вторая Медведева, которая лишь сократила свое выступление на пару элементов. Это действительно был олимпийский уровень.

Благодаря такой мощной произвольной программе Загитова заняла уверенное первое место (233,59 балла), оставив позади 17-летнюю Марию Сотскову (221,76).

Неудивительно, что сразу после проката девушку завалили вопросами о выступлении на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«В каждом спортсмене, который катается за разные страны, есть патриотизм. Все знают, за какую страну я буду кататься, и я знаю, за какую я буду выступать, — твердо заявила недавняя юниорка.

— Ну, конечно, обидно, что не будем кататься под флагом своей страны… Но так получилось, к сожалению».

Сотскова, которая, скорее всего, получит третью путевку на Игры, дала не менее откровенное интервью после выступления.

«Я довольна, что выполнила свои задачи на турнире. Но есть только первое место. Пока я, можно сказать, проигрываю, но я рада, что от старта к старту доказываю себе, что нет ничего невозможного.

Я каждый раз делаю что-то новое, что-то лучше, и со мной скоро придется считаться», — пообещала спортсменка.

По-детски среди тройки лучших фигуристок радовалась, пожалуй, только 14-летняя Алена Косторная (216,57), которая выступает на юниорском уровне и никак не ожидала того, что займет третье место на чемпионате России.

«В целом прокатом я очень довольна, в принципе не было недочетов. Но для меня

была полная неожиданность в том, что я попала на пьедестал. По возрасту я пока ни на какие серьезные соревнования не прохожу, но все равно мне очень приятно», — улыбнулась девушка.

Пары устроили рокировку

После короткой программы у пар лидировали серебряные призеры Сочи-2014 Ксения Столбова и Федор Климов с 76,32 балла, на втором месте шли чемпионы Европы этого сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,36),

а на третьем — Наталья Забияко и Александр Энберт (75,00).

Казалось, что Столбова и Климов уверенно идут к тому, чтобы защитить титул чемпионов России, однако им не хватило стабильности: неожиданно на прыжках и выбросах появились многочисленные ошибки, которыми умело воспользовались конкуренты.

Совсем убрать Столбову с Климовым с пьедестала, конечно, не удалось, а вот сместить их с первой строчки — пожалуйста.

Тарасова и Морозов после неуверенной короткой программы собрались и почти безошибочно откатали произвольную, взобравшись на вершину таблицы с 223,34 балла в сумме.

Любопытно, что эта победа в чемпионате России стала для спортсменов первой в карьере. Как признался после проката Морозов, осознать это пара еще не успела.

«Мы пока не задумываемся о том, что на январском чемпионате Европы мы впервые будем выступать в статусе сильнейшей пары в России.

Важно другое — впереди у нас три недели, за которые нужно как следует подготовиться.

Думаем, мы будем в нормальной форме к этому старту, и, если покажем чистое катание — соперники нам не страшны, они сами сдадутся», — приводит слова фигуриста ТАСC.

Столбова и Климов с 215,55 балла в сумме были вынуждены довольствоваться только вторым местом.

«Абсолютно недовольны, — резко отреагировал на такое развитие событий Федор. — Мы не думаем, что что-то конкретно решалось, просто хотелось чисто откатать.

Полсезона прошло, накопилась усталость, потому что последний старт был десять дней назад, все в соревновательном режиме.

Усталость накапливается, плюс нервы — это важный чемпионат России: немного, но накладывает ответственность то, что это предолимпийский чемпионат».

На третьем месте среди пар оказались Забияко и Энберт (207,51 балла) — в условиях гипотетической борьбы за последнюю путевку от России на Олимпиаду-2018 им никак нельзя было упускать эту бронзу.

На большее ребята в принципе не надеялись и честно признались после проката, что их главной целью было не отдать третью позицию Кристине Астаховой и Алексею Рогонову, которые стали в итоге четвертыми.

«Мы Астахову и Рогонова в этом сезоне обошли уже третий раз. Нам интересно было выступать в сильнейшей разминке, соревноваться со Столбовой и Климовым и Тарасовой с Морозовым.

Мы справились, в целом довольны соревнованиями. Сейчас испытываем облегчение от того, что старт прошел», — приводит слова Энберта «Р-Спорт».

Именно эти три пары, занявшие пьедестал на чемпионате России, скорее всего, поедут от нашей страны на Игры-2018.

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