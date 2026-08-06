Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Появились фото пропавшего в иркутской тайге легкомоторного самолета

Транспортная прокуратура показала фото разбившегося под Бодайбо самолета Cessna
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры опубликовала в своем Telegram-канале фотографии потерпевшего крушение в иркутской тайге легкомоторного самолета Cessna-182R.

Судя по снимкам, при жесткой посадке у машины отвалилась носовая часть, но кабина практически не получила повреждений.

Воздушное судно пропало три дня назад при авиапатрулировании для выявления очагов возгорания в Бодайбинском лесничестве, поднявшись в небо с аэропорта в поселке Мама с пилотом и летчиком-наблюдателем на борту. Когда экипаж не вышел на связь, а самолет не вернулся в расчетное время, были начаты поиски.

Позже экипаж подал сигнал бедствия: летчики собрали радиостанцию, забрались на сопку и сообщили о своем местонахождении. Их координаты принял самолет, выполнявший рейс из Бодайбо в Иркутск.

Пилота и наблюдателя эвакуировали вертолетом. После приземления в Бодайбо их сразу же забрали в больницу на обследование. Они рассказали, что обходились без пропитания. Один из членов экипажа заверил, что чувствует себя отлично.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспортного средства.

Ранее в Германии подтвердили столкновение самолета с неопознанным объектом в аэропорту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!