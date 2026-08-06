Появились фото пропавшего в иркутской тайге легкомоторного самолета

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры опубликовала в своем Telegram-канале фотографии потерпевшего крушение в иркутской тайге легкомоторного самолета Cessna-182R.

Судя по снимкам, при жесткой посадке у машины отвалилась носовая часть, но кабина практически не получила повреждений.

Воздушное судно пропало три дня назад при авиапатрулировании для выявления очагов возгорания в Бодайбинском лесничестве, поднявшись в небо с аэропорта в поселке Мама с пилотом и летчиком-наблюдателем на борту. Когда экипаж не вышел на связь, а самолет не вернулся в расчетное время, были начаты поиски.

Позже экипаж подал сигнал бедствия: летчики собрали радиостанцию, забрались на сопку и сообщили о своем местонахождении. Их координаты принял самолет, выполнявший рейс из Бодайбо в Иркутск.

Пилота и наблюдателя эвакуировали вертолетом. После приземления в Бодайбо их сразу же забрали в больницу на обследование. Они рассказали, что обходились без пропитания. Один из членов экипажа заверил, что чувствует себя отлично.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспортного средства.

Ранее в Германии подтвердили столкновение самолета с неопознанным объектом в аэропорту.