Появились кадры эвакуации выживших летчиков после крушения Cessna в Приангарье

Пилоты самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Иркутской области, эвакуированы в Бодайбо. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По факту авиапроисшествия региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, добавили в ведомстве.

Телеканал РЕН ТВ в свою очередь опубликовал кадры спасения экипажа самолета Cessna 182. На видео показан вертолет со спасенным экипажем, который приземляется в аэропорту Бодайбо. На взлетной полосе летчиков встречали медики и журналисты. На вопрос о пропитании один из членов экипажа ответил, что оба пилота все это время не ели ничего, при этом один из них отметил, что чувствует себя «отлично».

После этого, как отмечают журналисты, мужчин сразу же увезли на осмотр в больницу.

О пропаже самолета Cessna 182 стало известно 3 августа. В этот день воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

Позднее летчики сами вышли на связь: они самостоятельно собрали радиостанцию и, забравшись на сопку, передали свои координаты самолету, летевшему по маршруту Бодайбо — Иркутск.

Ранее в Канаде разбился самолет для тушения пожаров.