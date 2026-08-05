В Германии подтвердили столкновение самолета с неопознанным объектом в аэропорту

В районе аэропорта Лейпцига/Галле грузовой самолет концерна DHL столкнулся с неопознанным объектом. Об этом заявил представитель МВД Германии Леонард Камински в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Речь шла о самолете, который должен был приземлиться в Лейпциге, но затем ушел на второй круг, поскольку не мог там сесть. Он, очевидно, с чем-то столкнулся и впоследствии смог приземлиться в Ганновере», — сказал представитель ведомства.

Камински добавил, что после приземления в передней части самолета зафиксировали небольшие повреждения.

Несколькими часами ранее газета Bild сообщила, что на расстоянии шести километров от аэропорта Лейпцига/Галле грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом на высоте 400 метров. Также, по данным издания, на летном поле авиагавани рядом с украинским воздушным судном обнаружили дрон с небольшим пакетом и взрывателем.

Представитель НАТО подтвердил обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига/Галле в Германии. Источники в органах безопасности уточнили, что дрон нес взрывчатку с детонатором.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.