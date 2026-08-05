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Общество

Пропавшие в Приангарье летчики вышли на связь

Губернатор Кобзев: в Приангарье вышли на связь пилоты пропавшего Cessna 182
Wikimedia Commons

В Приангарье вышли на связь летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Только что поступила информация, что летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь», — говорится в публикации.

По его словам, пилот и летчик-наблюдатель самостоятельно собрали радиостанцию и, забравшись на сопку, передали свои координаты самолету, летевшему по маршруту Бодайбо — Иркутск. В своем сообщении они просили передать родителям, что с ними все в порядке. Известно, что летчики находятся в 90 километрах от аэропорта Бодайбо, из которого вылетел вертолет для их эвакуации.

О пропаже самолета Cessna 182 сообщил 3 августа глава Иркутской области Игорь Кобзев. В этот день воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета. На борту находились два человека.

Ранее в Канаде разбился самолет для тушения пожаров.

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