В Приангарье самолет, следивший за пожарной обстановкой, не вышел на связь

В Иркутской области самолет Cessna 182, следивший за пожарной обстановкой, не вышел на связь. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По его данным, на борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Уточняется, что борт занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. В назначенное время экипаж не вышел на связь и не вернулся в место вылета.

«Борт должен был в 20:50 (по местному времени — прим. «Газета. Ru») вернуться в поселок Мама, откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (по местному времени — прим. «Газета. Ru»)», — написал Кобзев.

В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся два вертолета. Губернатор подчеркнул, что следит за ситуацией, а также выразил надежду на благоприятный исход.

Ранее в Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив.