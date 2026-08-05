«Забрались на сопку, собрали рацию»: пилоты пропавшего самолета два дня выживали в тайге Приангарья

Пилотов пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 нашли — оба члена экипажа живы и находятся в 90 км от Бодайбо. По словам главы региона Игоря Кобзева, они вышли на связь с помощью самостоятельно собранной радиостанции и передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. За летчиками уже вылетел вертолет. О пропаже борта стало известно 3 августа. Cessna 182 вылетела из поселка Мама для мониторинга лесных пожаров и пропала с радаров. По данным RT, самолет сел в тайге из-за плохой погоды.

Пилоты пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 живы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — уточнил он.

Телеканал RT рассказал, что 3 августа самолет аварийно сел в глухой тайге из-за плохой погоды. Два дня летчики выживали на сопке и не могли ни с кем связаться из-за проблем со связью. Однако 5 августа у них наконец-то получилось это сделать . Как рассказала РЕН ТВ мать одного из пилотов, для этого мужчины выдрали бортовую рацию.

«Сыну 27 лет, он три года работает в мониторинге. Со мной на связь он еще не выходил, но у меня как камень с души упал. Не передать словами чувства матери. За эти три дня я словно побывала в аду», — поделилась женщина в беседе с RT, добавив, что во время аварийной посадки экипаж не пострадал.

Как сообщили в Росавиации, летчики находятся на вершине горы в 90 км восточнее Бодайбо. По словам Кобзева, за ними уже вылетел эвакуационный вертолет.

Как пропал самолет?

О пропаже воздушного судна стало известно 3 августа. В тот день около 13:00 по местному времени борт вылетел из аэропорта поселка Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве.

«По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58», — сообщил губернатор Иркутской области.

С тех пор на связь экипаж больше не выходил. Самолет должен был вернуться в аэропорт вылета в тот же день в 20:50, но этого не произошло. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Сигнал бедствия они не подавали, аварийный радиомаяк на борту судна не сработал.

Следственный комитет РФ после пропажи самолета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Правоохранители рассматривали три возможных версии инцидента — техническую неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийную посадку в результате отклонения от маршрута следования.

Как проходили поиски?

Сразу после пропажи воздушного судна в Иркутской области создали рабочую группу для координации поисковых работ. На поиски Cessna 182 вылетели два вертолета и самолет. Протяженность маршрута, на котором мог пропасть самолет, составляла 200 км. Однако сузить круг поиска было невозможно из-за несработавшего радиомаяка. Кроме того, операцию осложняли метеоусловия — в районе пропажи борта стоял туман. Из-за него 4 августа поиски пришлось приостановить.

«Предположительно, это будет затяжная поисковая операция, так как аварийный маяк не сработал, а район поиска большой, весь в лесу и в горах», — отмечал источник ТАСС в экстренных службах.

5 августа операцию возобновили. Как сообщали в Росавиации, территорию обследовали самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 с авиационными спасателями на борту, а также Cessna авиакомпании «Гоставиа», однако обнаружить пропавшее воздушное судно им не удалось.