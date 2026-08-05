В Таиланде завершилось следствие по делу об убийстве россиян

В Таиланде завершили следствие по делу об убийстве россиян, тела переданы семье

Власти Таиланда завершили следствие по делу об убийстве граждан России Дианы и Романа Назимовых, их тела переданы близким. Об этом ТАСС сообщил родственник погибших Константин.

«Процедуры завершены. Тела выдали родственникам», — сказал он.

Церемония прощания с Романом и Дианой пройдет 6 августа. Также во время церемонии почтят память тайской семьи из трех человек, ставшей жертвой тех же преступников.

5 августа МИД Таиланда вручил главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых.

До этого премьер-министр Таиланда принес соболезнования и извинения в связи со случившимся.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Во время розысков были задержаны двое местных жителей, которые на допросе признались, что лишили молодых людей жизни в расчете забрать их байк. Транспортное средство нашли закопанным, как и тела обоих пропавших россиян. На месте захоронения, на которое указали фигуранты дела, нашли еще три тела.

Ранее тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми.