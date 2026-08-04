Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми

Многие водители байк-такси на тайском курорте Паттайя перестали брать деньги с россиян после расправы над братом и сестрой Назимовыми. Об этом рассказала проживающая в Таиланде блогер Юлия Мирошниченко в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Россиянка сообщила, что в тайские таксисты используют онлайн-переводчик, чтобы выразить соболезнования и предложить бесплатную поездку в связи с трагическими событиями. Она призвала благодарить за такие добрые жесты.
«Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу», — добавила она.
Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. В ходе розысков были задержаны двое местных жителей, которые на допросе признались, что лишили молодых людей жизни в расчете забрать их байк. Транспортное средство нашли закопанным, как и тела обоих пропавших россиян. На месте захоронения, на которое указали фигуранты дела, нашли еще три тела.
Премьер-министр Таиланда принес соболезнования и извинения в связи со случившимся.
Ранееее власти Таиланда заявили, что убийц россиян Назимовых ждет суровое наказание.