Таиланд выразил России соболезнования в связи с убийством двух россиян

Таиланд передал Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством россиян

МИД Таиланда вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури и передала письмо с соболезнованиями», — говорится в сообщении.

Письмо главы МИД Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоо вручила послу РФ Евгению Томихину директор департамента по европейским делам внешнеполитического ведомства Сомруди Пупхонанак.

До этого премьер-министр Таиланда принес соболезнования и извинения в связи со случившимся.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. В ходе розысков были задержаны двое местных жителей, которые на допросе признались, что лишили молодых людей жизни в расчете забрать их байк. Транспортное средство нашли закопанным, как и тела обоих пропавших россиян. На месте захоронения, на которое указали фигуранты дела, нашли еще три тела.

Ранее тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми.