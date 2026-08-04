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Общество

Путин продлил «гаражную амнистию»

Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет
GagoDesign/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля предоставляется бесплатно.

Первоначально предполагалось, что срок действия амнистии истечет 1 сентября 2026 года, однако новый закон продлевает его до 1 сентября 2031 года.

Согласно данным Росреестра, граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что механизм зарекомендовал себя эффективно, однако большое количество гаражей до сих пор не оформлено.

«Гаражная амнистия» распространяется только на отдельно стоящие или расположенные в рядах одноэтажные гаражи. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что она не затрагивает подземные паркинги и объекты с признаками жилой недвижимости.

Ранее эксперт по ЖКХ напомнил, что нельзя делать в гараже.

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