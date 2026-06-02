Россиянам напомнили, на какие объекты не распространяется «гаражная амнистия»

Депутат ГД Колунов: гаражная амнистия не распространяется на подземные паркинги
«Гаражная амнистия» распространяется только на отдельно стоящие или расположенные в рядах одноэтажные гаражи. При этом она не затрагивает подземные паркинги и объекты с признаками жилой недвижимости. Об этом в интервью Дума ТВ напомнил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«Люди смогут оформить в упрощенной форме и недвижимость, и землю под ним. Это одноэтажная, точно не подземная парковка, точно не с признаками жилой застройки и точно не «ракушки». То есть это должен быть объект капитального строения», — сказал парламентарий.

Не стоит забывать о функциональном назначении: храниться в гараже должен именно автомобиль. Объект не должен быть складом или жильем, добавил он.

«Гаражная амнистия» — это действующий до 1 сентября 2026 года в России упрощенный порядок регистрации капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить в собственность землю, если гараж построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории.

В конце мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.

