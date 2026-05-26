В России хотят на пять лет продлить «гаражную амнистию»

В первом чтении принят законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Если документы по ним [гаражам] не оформлены, то возникает [правовая] незащищенность, в том числе — с точки зрения различных мошеннических операций. Плюс ко всему осуществлять сделки с неоформленными объектами не представляется возможным. Не только куплю-продажу, мену, дарение, но и наследование. Закон сильно себя оправдал: оформлено больше 740 тысяч объектов. Но большое количество гаражей еще не оформлено», — сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По данным фракции, механизмом «гаражной амнистии» воспользовались около 700 тысяч человек.

«Гаражная амнистия» — это действующий до 1 сентября 2026 года в России упрощенный порядок регистрации капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить в собственность землю, если гараж построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории.

