Эксперт по ЖКХ напомнил, что нельзя делать в гараже

Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что в гараже можно хранить не более 20 кг топлива

Россияне не могут хранить в гаражах более 20 килограммов бензина и пяти килограммов машинного масла из-за пожарной безопасности, а горючие газы оставлять в помещении и вовсе запрещено. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если вы владеете гаражом у вас есть три главные обязанности: использовать по назначению, соблюдать пожарную безопасность, не мешать соседям. Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ собственник обязан содержать свое имущество. Имея гараж вы должны платить налоги, а также вовремя оплачивать коммунальные услуги и членские взносы на содержание общего имущества кооператива: дороги, охрана, шлагбаумы. В помещении разрешается оставлять не более двадцати килограммов топлива и пяти килограммов машинного масла. Горючие газы в баллонах, такие как пропан, находятся под полным запретом. Гражданам нельзя складировать там взрывоопасные составы, пиротехнику или оружие без надлежащего сейфа», — сказал он.

Бондарь напомнил, что по закону гараж предназначен только для хранения машин и проведения их мелкого ремонта.

«Стоит учесть, что территория под строением имеет строгое назначение. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники земли обязаны использовать участки в соответствии с их разрешенным видом, поэтому обычный бокс возводится именно для личного транспорта», — пояснил он.

По словам эксперта, в постройке нельзя открыть автосервис без согласования с официальными органами, а также разводить животных.

«Главное помнить, что гараж — это не жилое помещение и не производственный цех. Нельзя оборудовать спальные места и регистрироваться в подобных постройках, поскольку они не признаются жилыми. Без официального изменения статуса земли и согласования с МЧС и Роспотребнадзором у вас вряд ли получится открыть в гараже автосервис, автомойку, шиномонтаж или мебельное производство. Из-за санитарных требований здесь также недопустимо разводить птиц или скот. Основное целевое назначение гаража — это хранение и мелкое техническое обслуживание вашего автомобиля, мотоцикла или прицепа», — добавил он.

Ранее депутат рассказал, что важно сделать при покупке дачи и загородного дома.