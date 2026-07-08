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Общество

Депутат Крашенинников подчеркнул востребованность и потенциал «гаражной амнистии»

Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» принят во втором чтении
Фотослужба Госдумы РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии». Документ продлил действие программы на пять лет — до сентября 2031 года, сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам оформлять капитальные гаражи и землю под ними в упрощенном порядке. При этом участок во многих случаях доставался бесплатно.

Согласно данным Росреестра, граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними. Срок действия программы истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект учитывает востребованность и эффективность механизма. Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что за время действия «гаражной амнистии» были оформлены в собственность 750 тыс. гаражей и земельных участков под ними.

По его словам, за последний месяц между чтениями документа дополнительно оформили 50 тыс. объектов.

«Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», — добавил он.

Крашенинников подчеркнул, что законопроект защитит людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.

Напомним, инициаторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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