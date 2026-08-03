Число погибших из-за атаки БПЛА под Геленджиком увеличилось до семи

Число жертв атаки дронов ВСУ в Архипо-Осиповке возросло до семи

Число погибших из-за атаки беспилотников украинской армии под Геленджиком увеличилось до семи. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек», — сказано в сообщении.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев сообщал о шести погибших, трое из которых — дети.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорил, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали 21 человека, среди них трое несовершеннолетних. По данным ведомства, девять раненых, в том числе трое детей, находятся в тяжелом состоянии.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов, отметил депутат.

Ранее под Геленджиком развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки ВСУ.