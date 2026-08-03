После удара ВСУ по Геленджику трое детей находятся в тяжелом состоянии

Минздрав РФ: после удара ВСУ по Геленджику 9 человек в тяжелом состоянии

После удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины по Геленджику госпитализирован 21 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ, передает РИА Новости.

«По оперативным данным, госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе трое детей. Девять пострадавших, в том числе трое детей – в тяжелом состоянии», — сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

До этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара по поселку Архипо-Осиповка под Геленджиком получили несовместимые с жизнью травмы шесть человек, трое из которых — дети.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. По его словам, была запрошена специализированная бригада медицины катастроф

Ранее полковник назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.