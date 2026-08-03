Под Геленджиком развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки ВСУ

Власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в «Максе».

По его словам, была запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара для оказания помощи пострадавшим.

Сейчас на месте трагедии в Архипо-Осиповке работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три ожидаются из Туапсе, уточнил Богодистов.

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека не выжили при падении обломков украинских БПЛА под Геленджиком. Кроме того, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам главы региона, целью налета дронов была гражданская инфраструктура.

Кондратьев поручил Богодистову оказать поддержку пострадавшим и семьям, которые потеряли своих родных.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов, отметил депутат.

Ранее полковник назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.