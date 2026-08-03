В Госдуме объяснили, в чем разница ударов ВСУ и вооруженных сил России

Российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой, такими были и удары по порту Николаева. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В портах Одессы и в соседних портах Николаева, Черноморска и Ильичевска находятся суда, которые перевозят грузы военного значения. Они должны быть уничтожены, как и вся портовая инфраструктура, это в чистом виде военные объекты, так что российские военные имеют право наносить эти удары в рамках боевых действий. А вот склады Wildberries, по которым бьют ВСУ, — это гражданские объекты», — подчеркнул депутат.

По его мнению, разница подхода к ведению боевых действий России и Украины очевидна, и не остается сомнений в террористическом характере киевского режима.

«Украина наносит атаки по складам маркетплейсов и по другим гражданским объектам от бессилия, злобы и желания насолить гражданам России. Это в чистом виде терроризм. И все эти реверансы Зеленского, что он воюет не против людей — это все пустые слова. А вот ВС России успешно уничтожают именно оружие, которое доставляют для Киева из Европы», — заключил Колесник.

Российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также беспилотными летательными аппаратами были поражены портовая инфраструктура и морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что после удара ВСУ по складу Wildberries под Владимиром было возбуждено уголовное дело.