Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Госдуме объяснили, в чем разница ударов ВСУ и вооруженных сил России

Депутат Колесник: порт Николаева был военной целью, а ВСУ бьют по гражданским
Alina Smutko/Reuters

Российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой, такими были и удары по порту Николаева. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В портах Одессы и в соседних портах Николаева, Черноморска и Ильичевска находятся суда, которые перевозят грузы военного значения. Они должны быть уничтожены, как и вся портовая инфраструктура, это в чистом виде военные объекты, так что российские военные имеют право наносить эти удары в рамках боевых действий. А вот склады Wildberries, по которым бьют ВСУ, — это гражданские объекты», — подчеркнул депутат.

По его мнению, разница подхода к ведению боевых действий России и Украины очевидна, и не остается сомнений в террористическом характере киевского режима.

«Украина наносит атаки по складам маркетплейсов и по другим гражданским объектам от бессилия, злобы и желания насолить гражданам России. Это в чистом виде терроризм. И все эти реверансы Зеленского, что он воюет не против людей — это все пустые слова. А вот ВС России успешно уничтожают именно оружие, которое доставляют для Киева из Европы», — заключил Колесник.

Российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также беспилотными летательными аппаратами были поражены портовая инфраструктура и морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что после удара ВСУ по складу Wildberries под Владимиром было возбуждено уголовное дело.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!