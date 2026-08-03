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Армия

Число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком достигло шести

Губернатор Кондратьев: количество погибших при атаке под Геленджиком достигло 6
Global Look Press

Количество погибших при атаке украинских дронов на поселок Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло шести, трое из них дети. Число пострадавших возросло до 40, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал он.
 
На данный момент 17 пострадавших доставили в больницы. Им оказывают всю необходимую помощь, добавил губернатор.

До этого мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. По его словам, была запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара для оказания помощи пострадавшим.

Изначально власти Краснодарского края заявляли о трех погибших и 13 раненых в результате атаки дронов.

Ранее полковник назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.

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