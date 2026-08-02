Взрыв газа в частном доме на Кавказе произошел во время свадьбы

РИА: взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии произошел во время свадьбы

Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии произошел во время свадебного торжества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы республики.

«По имеющейся информации, взрыв произошел во время свадьбы, которую отмечали в доме», — сказали агентству.

Как сообщал 2 августа Telegram-канал 112, при взрыве газового баллона на летней кухне в частном доме пострадали 10 человек. По информации канала, инцидент произошел в Усть-Джегутинском районе. Семь человек госпитализировали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Еще трем пострадавшим медики помогли на месте.

В июле в подмосковном Егорьевске в результате взрыва газа не выжил один человек и пострадали семеро, включая пожарного. Огонь охватил жилое помещение сразу после взрыва и распространился на 60 кв. м. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами и отравлением угарным газом. СК возбудил уголовное дело.

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