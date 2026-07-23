После взрыва газа в Подмосковье развернули пункт временного пребывания

Викулов: после пожара в Егорьевске для жильцов дома развернули ПВР

Власти подмосковного Егорьевска организовали пункт временного размещения для жителей дома, в котором ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Викулов.

«Для жителей дома № 21 в 1-м микрорайоне, пострадавших от взрыва бытового газа, организован пункт временного пребывания на базе МОУ СОШ № 4», — говорится в сообщении.

По словам Викулова, жильцов дома обеспечили всем необходимым обеспечиваем. Для тех, кто пока не сможет вернуться в свои квартиры, подготовлены маневренный жилищный фонд.

Инцидент в Егорьевске произошел около девяти часов утра 23 июля в квартире на третьем этаже. Огонь охватил жилое помещение сразу после громкого хлопка.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в квартире сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадали также соседние квартиры.

В результате инцидента пострадали шесть человек, троим из них потребовалась госпитализация. Один мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Подмосковье пострадал пожарный.