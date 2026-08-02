На Кавказе взорвался газовый баллон на летней кухне, есть пострадавшие

В Карачаево-Черкесии детонировал газовый баллон в доме, 10 человек пострадали

В Карачаево-Черкесии при взрыве газового баллона на летней кухне в частном доме пострадали 10 человек, сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел в Усть-Джегутинском районе. Семь человек госпитализировали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Еще трем пострадавшим медики помогли на месте.

В июле в подмосковном Егорьевске в результате взрыва газа не выжил один человек и пострадали семеро, включая пожарного. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома № 21. Огонь охватил жилое помещение сразу после взрыва и распространился на 60 кв. м. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами и отравлением угарным газом. СК возбудил уголовное дело. Жильцы дома предположили, что бытовой газ мог взорваться из-за пьяного соседа.

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