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«Алкаш что-то включил и заснул». В Подмосковье в пятиэтажке взорвался газ

В Егорьевске в пятиэтажном доме взорвался газ, погиб человек

В подмосковном Егорьевске в результате взрыва газа погиб человек и пострадали семеро, включая пожарного. Некоторых пришлось госпитализировать с ожогами и отравлением угарным газом. СК возбудил уголовное дело. Жильцы дома предполагают, что бытовой газ мог взорваться из-за пьяного соседа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В пятиэтажном жилом доме в Егорьевске Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, погиб один человек, сообщил глава округа Дмитрий Викулов.

«Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семерых детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего», — отметил он.

Погибшим оказался собственник квартиры, уточнили в Следственном комитете. Как рассказали в областной прокуратуре, трех человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте. По информации ТАСС, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Позже стало известно о госпитализации еще одного человека — пожарного.

Инцидент произошел утром 23 июля в одной из квартир на третьем этаже панельного дома №21 в 1-м микрорайоне. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 8:26 мск.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров в 9:20 мск. В 13:35 мск возгорание полностью потушили. На месте инцидента работали 15 сотрудников ведомства с применением пяти единиц техники.

В региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что квартиры в доме оборудованы газовыми плитами и проточными газовыми водонагревателями. От газоснабжения было отключено 20 квартир.

Местные власти экстренно провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и развернули пункт временного размещения в школе №4. Викулов отметил, что уже подготовлен маневренный фонд. «Если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там», — рассказал он.

Викулов сообщил, что проинформировал о происшествии губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома», — поделился глава округа.

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Кроме того, пострадавшим окажут адресную помощь. В случае необходимости жители также могут обратиться к сотрудникам социальной защиты, медикам, психологам и волонтерам.

«Все службы работают в усиленном режиме. Оказываем всевозможную помощь. Ситуация на контроле», — добавил Викулов.

СК России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает, в частности, лишение свободы сроком до двух лет. Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты: проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначение взрывотехнической и судебно-медицинских экспертиз.

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Что говорят очевидцы

Жильцы дома предполагают, что бытовой газ мог взорваться из-за нетрезвого соседа, сообщает Msk1.ru.

«Пишут, что там алкаш жил, что-то включил и заснул <...> долго семью с маленьким ребенком не могли спасти», — говорится в публикации.

Горожанка в беседе с изданием уточнила, что сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы эвакуировали ребенка с пятого этажа.

«Спали, никого не трогали, а потом бабах. Это оказался газ», — отметила женщина.

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После взрыва и пожара «вонь стоит ужасная», добавила одна из местных жительниц.

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