Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Минздраве заявили о готовности перейти на электронные рецепты на лекарства

Мурашко: Минздрав готов перейти на электронную выдачу рецептов на лекарства
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минздрав РФ готов перейти на электронные рецепты на лекарства. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас подготовлен проект нормативного правового акта, чтобы как раз перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история, мы технологически к этому готовы», — поделился министр.

По словам Мурашко, предстоит согласовать процедуру принятия правового акта, а также запустить процесс предоставления рецепта в электронном виде.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут доставлять через личный кабинет «Госуслуг».

Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на «Госуслугах». Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа.

Ранее в Госдуме призвали снизить цены на жизненно важные лекарства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!