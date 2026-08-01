В Минздраве заявили о готовности перейти на электронные рецепты на лекарства

Мурашко: Минздрав готов перейти на электронную выдачу рецептов на лекарства

Минздрав РФ готов перейти на электронные рецепты на лекарства. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас подготовлен проект нормативного правового акта, чтобы как раз перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история, мы технологически к этому готовы», — поделился министр.

По словам Мурашко, предстоит согласовать процедуру принятия правового акта, а также запустить процесс предоставления рецепта в электронном виде.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут доставлять через личный кабинет «Госуслуг».

Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на «Госуслугах». Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа.

Ранее в Госдуме призвали снизить цены на жизненно важные лекарства.