В Госдуме призвали снизить цены на жизненно важные лекарства

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ввести специальный механизм реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям специальных налоговых льгот. Соответствующее письмо имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Принятие такого решения позволит повысить доступность жизненно необходимых лекарственных препаратов, поддержать семьи с низкими доходами и укрепить доверие граждан к государственной политике в сфере здравоохранения. Для миллионов граждан использование лекарств из списка ЖНВЛП — это не вопрос выбора, комфорта или предпочтения, а вопрос сохранения жизни и здоровья. Именно поэтому перечень и цены на препараты ЖНВЛП утверждает правительство, Минздрав ведет госреестр предельных отпускных цен, но в целом к рынку жизненно важных препаратов все-таки есть вопросы», — сказал он.

Миронов уточнил, что россияне стали тратить больше средств на лекарства, поэтому государство должно вмешаться в эту сферу.

«Актуальность законопроекта «Справедливой России» подтверждается общей тенденцией повышения расходов граждан на лекарства и медпомощь. Да и в целом ситуация с ценами на медикаменты критическая, и она требует немедленного вмешательства государства. По экспертным оценкам, к 2024 году расходы населения на медикаменты достигли 2,5 трлн рублей, а всего граждане потратили на здоровье более 4,1 трлн рублей. Даже в сегменте ЖНВЛП Росстат фиксирует рост цен, как это было, например, в декабре 2025 года. Это свидетельствует о необходимости введении дополнительных механизмов защиты граждан от удорожания жизненно важных препаратов», — добавил он.

Парламентарий отметил, что в некоторых странах за счет госрегулирования удается сильно понизить цены на лекарства, поэтому в России такие меры необходимы.

«Специальные налоговые механизмы для снижения цен на лекарства надо вводить в нашей стране, и граждане должны получить возможность покупать их по себестоимости. Кроме этого, государство должно компенсировать расходы на лекарства гражданам с низкими доходами. Для этого в законопроекте, который наша фракция внесла в Госдуму в сентябре прошлого года, предлагалось выплачивать субсидию, если расходы на медикаменты превышают 10% дохода семьи. Причем средства пациенты должны оперативно получать сразу после назначения лечения или в виде компенсации за ранее купленные лекарства», — заключил он.

Ранее в Госдуме призвали ограничить наценку на базовые продукты.