Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ через «Госуслуги»

Путин подписал закон о доставке платежных документов за ЖКУ через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут доставлять через личный кабинет «Госуслуг». Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на «Госуслугах». Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа.

В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме.

14 июля стало известно, что министерство юстиции России разработало законопроект, который позволит получать документы из органов ЗАГС в электронном виде.

Как пояснили в Минюсте, сейчас при регистрации рождения или заключения брака заявителям выдают бумажные гербовые свидетельства. Законопроект предлагает ввести возможность получения всех документов в электронной форме.

Ранее в России суд не стал включать в платежки за ЖКУ многолетний долг.