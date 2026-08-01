Из-за «небывалого паводка» под Тюменью подтопило почти 30 населенных пунктов

Из-за «небывалого паводка» в зоне подтопления в Тюменской области оказались 29 населенных пунктов, написал в «Максе» губернатор региона Александр Моор.

Чиновник сообщил, что подъем воды произошел сразу на двух реках.

«Если на [реке] Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 см в сутки», – уточнил он.

Моор добавил, что подтопило дома и приусадебные участки. Сейчас власти закрывают низкие места и по возможности укрепляют земляные валы. Сам глава области побывал в селах Червишево и Богандинском, а также в деревне Головина.

По его словам, вода будет подниматься еще два-три дня, поэтому важно ее сдержать.

В середине июля в Тюмени начал резко расти уровень воды в Туре – в некоторых местах река вышла из берегов, подтопила дворы, набережную, пляж и пляжные туалеты на озере Круглом. Кроме того, недостаток кислорода в воде плохо отразился на рыбе. После этого жители некоторых районов Тюмени пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах.

На этой неделе в Тюмени приостановили движение маломерных судов по Туре из-за паводка. Вода в реке поднялась до рекордных 890 см.

Ранее в Тюмени образовались очереди за бесплатной питьевой водой.