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Общество

В Тюмени приостановили движение маломерных судов по Туре

Власти Тюменской области приостановили движение маломерных судов по реке Тура
Юлия Чеснокова/РИА Новости

Администрация Тюменской области приостановила движение маломерных судов по реке Тура в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюмени и Тюменском округе приостановлено движение маломерных судов по реке Тура. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сказано в публикации.

Днем сообщалось, что в Тюмени и окрестностях жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Так, власти организовали 30 передвижных точек, где можно набрать воду из специальных машин-водовозов, а также установили временные колонки. Причиной стали массовые жалобы тюменцев на неприятный запах при наборе воды из кранов.

Проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации, некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор региона связал изменение запаха и привкуса с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре, уровень которой из-за сильных дождей достиг рекордных значений. В Тюмени и области ввели режим ЧС.

Ранее в Тюмени жители начали возводить дамбы.

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