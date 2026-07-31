Уровень воды в тюменской Туре поднялся до рекордных значений

Уровень в реке Тура в Тюмени поднялся до рекордных 890 см

Из-за сильных дождей уровень воды в тюменской реке Тура достиг рекордных значений — 891 сантиметр — и перестал стремительно расти. За последние сутки он поднялся всего на два сантиметра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

По словам главы региона, уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра.

«Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля. Но волна паводка спускается вниз по течению», — отметил Моор.

Таких крупных летних паводков в реке Тура в Тюмени не фиксировали за всю историю наблюдений. Похожий паводок случился в 1947 году. Тогда вода достигла 665 сантиметров и с трудом вышла на пойму.

28 июля Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Тюменской области объяснил причину запаха от воды в Туре.